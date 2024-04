La Diputación mejorará el firme de la DP-4803 a su paso por la parroquia de Centroña

La Diputación acaba de sacar a licitación las obras de renovación del firme en la carretera que une Miño y Pontedeume por Perbes (DP-4803), por un importe de 224.644 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

La actuación se realizará, concretamente, en los puntos kilométricos 7+200 y 10+350 y consistirá en la pavimentación del vial, así como la colocación de una nueva señalización horizontal y vertical. Se pondrá, asimismo, una barrera metálica de seguridad. Las empresas tienen hasta el próximo 20 de mayo para presentar sus ofertas.



“Esta actuación complementa as obras da senda peonil de Centroña, rematada no último trimestre do ano 2023, que ten 3,1 quilómetros de lonxitude e supuxo un investimento de 1,1 millóns de euros para a mellora da seguridade e a accesibilidade peonil na zona”, explicó el portavoz del gobierno provincial y alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández.