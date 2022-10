La Diputación adjudica las obras de la senda peatonal eumesa de Centroña

La Diputación de A Coruña rubricó ayer el contrato para la ejecución de las obras de construcción de una senda peatonal de más de tres kilómetros que conectará los núcleos de Ventosa, Vizus, O Portiño y Centroña, en Pontedeume.



El objetivo de la actuación es garantizar la seguridad de los peatones que transitan por las márgenes de la carretera que une Miño y Pontedeume (DP 4803).



El organismo provincial indica, en un comunicado, que las obras fueron adjudicadas por 1.108.202 euros y que cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Acceso a las playas



Los trabajos permitirán mejorar la seguridad en una carretera provincial que “rexistra un elevado volume de tráfico diario” al conectar ambos municipios por la zona de la costa y que da acceso a numerosos arenales.

El alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, destacó la puesta en marcha de unas obras que suponen “unha mellora importante da seguridade para as numerosas persoas que se desprazan a pé pola zona para ir ás praias, ao cemiterio ou ao local social e que ata agora tiñan que transitar pola estreita marxe da calzada”, apuntó.



El regidor eumés señaló también que las tareas corresponden “a última fase de construción das sendas que comunican Pontedeume con Miño. As primeiras foron hai décadas no Concello de Miño, no 2015 construíuse o tramo que conecta Perbes con Boebre e agora toca este último tramo, polo que unha vez rematados os traballos a estrada contará cunha senda na súa totalidade”.