La salud mental: un pilar cada vez más frágil

Sara Jiménez tiene 20 años y hace tres fue diagnosticada de trastorno de ansiedad. “Sientes presión en el pecho, falta de aire y ganas de llorar imparables. Solo tienes ganas de tumbarte, llorar e intentar dormirte, esa es la única manera de conseguir no pensar y a veces ni lo eso” expresa Jiménez.

La OMS se refiere a la salud mental como “un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y aportar algo a su comunidad”. El organismo internacional también predice que los problemas relacionados con la salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en 2030.

En España, una de cada diez personas afirma presentar un problema de salud mental y el 59,3% de jóvenes reconoce haber tenido alguno el pasado año según el “IV Barómetro Juvenil 2023. Salud y Bienestar” realizado por la Fundación Mutua Madrileña y Fad Juventud.

El Ministerio de Sanidad indica que el problema de salud mental más frecuente es el trastorno de ansiedad que afecta al 6,7% de la población (8,8% en mujeres, 4,5% en hombres). Si se incluyen “signos/síntomas de ansiedad” la cifra alcanza el 10,4%.

La vuelta a la rutina, el aumento de responsabilidades y exigencias o menos tiempo de ocio con la llegada del otoño, afecta directamente a la salud mental. Lo hacen también otros factores que pueden derivar en síntomas reconocibles: sentimientos de tristeza o desánimo, pensamientos confusos o capacidad reducida de concentración, preocupaciones o miedos excesivos o sentimientos intensos de culpa, altibajos y cambios radicales de humor entre otros.

Comenzar a cuidar de la salud mental implica comprender también cómo funciona la mente. “Podemos comparar el autocuidado psicológico con una situación cotidiana: imagina que debes ir a un recado por el centro de la ciudad. A simple vista no parece complicado. Sin embargo, si olvidaras cómo funcionan los pasos de cebra, los semáforos, las rotondas y carriles, la situación se tornaría potencialmente peligrosa. Con los conocimientos adecuados, todo se vuelve más manejable y menos intimidante” explica David Teijido, psicólogo en el centro VITEI de Ferrol.



Problemas de salud mental en Galicia

Los datos del informe del Instituto Nacional de Estadística apuntan que Galicia es la segunda comunidad autónoma con mayor prevalencia de problemas de salud mental y esta aumenta a medida que lo hace la edad, siendo siempre mayor en el caso de las mujeres.

La comunidad gallega es la segunda con mayor porcentaje de población fallecida por suicidio . En 2021, 331 personas se quitaron la vida. Casi una cada día. Galicia también está a la cabeza en problemas de depresión y consumo de antidepresivos .

“A maior parte das persoas coas que traballamos recoñecen a enfermidade aínda que a algunhas lles custa aceptala. Nós sempre dicimos que é como outra enfermidade ou lesión: se tes diabetes, tomas insulina; se tes unha perna rota, escaiólante e volves camiñar. Os problemas de saúde mental son unha “lesión” do cerebro, para a que afortunadamente existen tratamentos efectivos e se os segues, podes levar unha vida normalizada” indica Sonia Ramos, psicóloga en Saúde Mental FEAFES Galicia .

En Saúde Mental FEAFES Galicia atienden alrededor de 2.000 personas con todo tipo de diagnósticos de salud mental. “Os recursos públicos para tratar a saúde mental son limitados e cada vez máis xente se queixa dos largos tempos de espera para conseguir citas de atención. Isto pode incidir no empeoramento do estado de saúde e, consecuentemente, na maior prescrición de medicación. Nós realizamos seguimento mentres esas citas non se producen” explica la psicóloga.

Vuelta a la rutina y peor tiempo: peligro para la salud mental

En los últimos meses del año, donde los días lluviosos y oscuros abundan y disminuye el nivel de serotonina (neurotransmisor relacionado con el control emocional y el estado de ánimo), los síntomas relacionados con la falta de salud mental pueden empeorar. “Este y cualquier cambio, si no lo gestionamos adecuadamente, puede afectar a nuestra salud mental y emocional” destaca David Teijido, psicólogo en el centro VITEI .

La educación emocional es un mecanismo de prevención de problemas de salud mental | CEDIDA por Centro Orienta

Los profesionales aseguran que existen claves para sobrellevar esta época y cuidar el bienestar mental. “Si nos quedamos en casa, es aconsejable crear un ambiente acogedor y bien iluminado, que disfrutemos. Además, se debe intentar evitar el estar o trabajar en habitaciones oscuras muchas horas al día ya que la falta de luz solar puede conducir a problemas de sueño” recomienda Sara Díaz, psicóloga sanitaria del Centro Orienta.

La ayuda profesional es imprescindible ante situaciones que se pueden incrementar con la llegada del otoño. Para prevenir su aparición, Díaz aconseja también cuidar la organización del tiempo, incluir actividades de desconexión y disfrute con seres queridos, realizar ejercicio físico diario (que aumenta la producción de serotonina y dopamina mejorando la regulación del estado de ánimo) y cuidar la alimentación.