Inducir el parto, ¿cuándo está justificado?

Las autoras de la guía piden replantear los actuales protocolos de inducción en los hospitales españoles a partir de las semanas 40-41, por el riesgo que suponen de yatrogenia –daños en la salud provocados como efecto colateral de un acto médico–.

El documento alerta de que las inducciones no deben aplicarse de forma rutinaria para poner fin a embarazos múltiples, con bebés de nalgas, madres con diabetes gestacional, bolsa amniótica rota o embarazos de más de 40 semanas, entre otras situaciones. Por contra, deben reservarse a situaciones con una clara indicación médica en la que los beneficios esperados superen los potenciales daños, como la preeclampsia, la colestasis no controlada, patologías con presencia de anticuerpos o enfermedades no tratables antes del parto.