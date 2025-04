El consumo de "hongos mágicos" abre el debate en España y es tendencia al alza en EEUU

El interés por la psilocibina, el compuesto psicoactivo presente en los conocidos como "hongos mágicos", está experimentando un auge a nivel global. Este renovado interés se enmarca en un contexto de creciente investigación sobre sus potenciales aplicaciones terapéuticas para diversas afecciones de salud mental, como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático.

Según una nueva investigación liderada por expertos de la Universidad de Colorado Anschutz Medical Campus y Rocky Mountain Poison and Drug Safety, el uso de psilocibina ha aumentado considerablemente en Estados Unidos desde 2019. Este estudio revela un incremento notable en la prevalencia del consumo en diversos grupos demográficos, lo que plantea interrogantes sobre las causas y las posibles implicaciones de esta tendencia.

Curiosidad y visibilidad

Al analizar los datos por grupos de edad, los investigadores observaron un aumento del 44 por ciento en el uso durante el último año entre los adultos jóvenes de 18 a 29 años. Este incremento en la población más joven podría estar asociado a una mayor apertura y curiosidad hacia nuevas experiencias, influenciada quizás por la creciente visibilidad de la psilocibina en la cultura popular y en discusiones sobre salud mental. La facilidad de acceso a información a través de plataformas digitales también podría jugar un papel en este aumento.

Sin embargo, un dato aún más sorprendente es el aumento del 188 por ciento en el uso durante el último año entre los adultos mayores de 30 años. Este incremento porcentual, significativamente mayor que el observado en los jóvenes, sugiere un cambio importante en la percepción y el uso de la psilocibina en este grupo demográfico. Podría indicar un creciente interés en sus potenciales beneficios terapéuticos para condiciones relacionadas con la edad o una reconsideración de experiencias pasadas con sustancias psicodélicas.

El estudio también destaca una mayor probabilidad de consumo de psilocibina entre individuos que describen padecer condiciones de salud mental o dolor crónico. Algunas de estas personas podrían estar recurriendo a la psilocibina como una forma de automedicación para aliviar sus síntomas, en línea con el creciente interés científico en su potencial terapéutico para estas afecciones. No obstante, esta práctica también puede provocar riesgos asociados a la falta de supervisión médica y a la variabilidad en la composición y dosificación de los hongos.

Un niño acaricia una seta con su dedo I PASCAL NATEROP

Un hallazgo preocupante del estudio es el dramático aumento en las llamadas a los centros de toxicología relacionadas con la exposición a la psilocibina entre 2019 y 2023. Se registró un incremento del 201 por ciento en adultos, un 317 por ciento en adolescentes y un alarmante 723 por ciento en niños. Un aumento que subraya los riesgos potenciales asociados a una mayor disponibilidad y a la posible falta de precaución en su almacenamiento, lo que podría provocar a ingestas accidentales.

Otro dato relevante es que, en 2023, los adultos consultados informaron haber consumido más psilocibina que otras drogas ilícitas como la cocaína, el LSD, la metanfetamina o los opioides ilegales. Este cambio en los patrones de consumo sugiere una creciente prevalencia de la psilocibina en comparación con otras sustancias tradicionalmente más comunes en el mercado ilícito.

Consumo legalizado

Los investigadores sugieren que este marcado aumento en el uso podría estar relacionado con la despenalización o legalización de la psilocibina en algunos estados de EEUU, así como con un creciente interés en sus posibles beneficios para la salud mental, ampliamente difundidos entre la población a través de redes sociales.

Los investigadores enfatizan la necesidad crítica de mejorar las herramientas de seguimiento y la educación pública con respecto a los riesgos y el uso seguro de la psilocibina, especialmente a medida que más estados consideran regularla o legalizarla. Una mejor comprensión de los patrones de consumo y los posibles daños asociados es fundamental para informar políticas de drogas efectivas y proteger la salud pública.

Hongos de psilocibina secos I CEDIDA

¿Y España?

Si bien el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) realiza encuestas periódicas sobre el consumo de diversas sustancias psicoactivas en la población española, los datos específicos sobre la psilocibina no siempre son detallados.

No obstante, algunas investigaciones y encuestas más específicas ofrecen una perspectiva algo diferente. Un estudio realizado en Madrid en 2011 entre estudiantes de 14 a 18 años reveló que el 3,3 por ciento de los encuestados aseguraba haber consumido "setas mágicas" alguna vez, lo que la situaba como la sustancia emergente con mayor prevalencia en ese grupo. Este dato, aunque limitado a una región y a una población específica, sugiere que el consumo de psilocibina podría ser más significativo.

Datos más recientes a nivel nacional, basados en la encuesta EDADES 2022, indican que el consumo de alucinógenos en España, categoría en la que se incluye la psilocibina, aumentó ligeramente en comparación con la encuesta anterior, pero se mantiene en porcentajes muy bajos entre la población de 15 a 64 años.

Concretamente, la prevalencia de consumo de alucinógenos alguna vez en la vida en 2022 fue del 1,1 por ciento, y el consumo en los últimos 12 meses se situó en el 0,6 por ciento. Estos datos oficiales reflejan una prevalencia de consumo de alucinógenos considerablemente menor en España en comparación con el aumento significativo reportado en el uso de psilocibina en Estados Unidos.

A la luz de estos datos, si bien el consumo de alucinógenos en España existe, su prevalencia en la población general es baja y no parece haber experimentado el mismo aumento drástico que se observa en Estados Unidos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la categoría de "alucinógenos" en las encuestas españolas no se desglosa específicamente para la psilocibina, por lo que la tendencia particular de esta sustancia podría no estar completamente reflejada.

Ámbito terapéutico

A pesar de la aparente diferencia en las tendencias de consumo general, España está mostrando un interés creciente en el potencial terapéutico de la psilocibina. En los últimos años, se han puesto en marcha diversas iniciativas de investigación y ensayos clínicos para explorar sus aplicaciones en el tratamiento de diferentes trastornos de salud mental.

En abril de 2024, se anunció la apertura de la primera unidad de ensayos clínicos con psicodélicos en España, ubicada en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Esta unidad está reclutando pacientes para participar en investigaciones con psilocibina y otras sustancias psicodélicas, contando con el respaldo de compañías farmacéuticas. Anteriormente, ya se habían realizado ensayos de fase II con psilocibina en 2021, y el estudio en curso ha ampliado el número de participantes y la duración del seguimiento.

En el mismo sentido, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu organizó en marzo de 2025 una jornada para dialogar sobre la investigación clínica contemporánea de la psilocibina y su uso tradicional en la medicina mazateca en México. Este evento refleja un interés por comprender las diferentes perspectivas y enfoques en el uso de esta sustancia.

Venta ilegal

Aunque el uso de la psilocibina no es legal en España fuera del contexto de ensayos clínicos, existe un reconocimiento creciente de su potencial terapéutico.

Existen análisis que informan sobre la eficacia de la terapia grupal asistida con psilocibina para reducir los síntomas de depresión en pacientes con cáncer. Si bien este estudio se realizó en un contexto específico, subraya la promesa de la psilocibina como herramienta terapéutica bajo supervisión profesional y en entornos clínicos controlados.

Varios ensayos clínicos en marcha en centros sanitarios españoles están evaluando la eficacia de la psilocibina para tratar la depresión resistente, el trastorno de estrés postraumático y las adicciones.

La depresión es uno de los trastornos que se tratan con psilocibina y psicoterapia I GADIEL LAZCANO

Estos estudios buscan determinar si la psilocibina, administrada en combinación con psicoterapia, puede ofrecer beneficios significativos para pacientes que no han respondido a los tratamientos convencionales. La financiación por parte de programas europeos como Horizonte Europa también está impulsando la investigación en este campo.

La legislación española permite la posesión y el cultivo de hongos que contienen psilocibina para uso personal, aunque su venta está prohibida. Esta situación legal podría influir en ciertos patrones de consumo y en la percepción pública de la sustancia.

Caminos a seguir

El creciente interés en la investigación terapéutica de la psilocibina en España es notable. Sin embargo, es fundamental establecer marcos regulatorios claros para el uso terapéutico de la psilocibina, garantizando la seguridad de los pacientes y la formación adecuada de los profesionales de la salud.

A medida que la investigación sobre la psilocibina avanza y su estatus legal evoluciona en diferentes partes del mundo, es esencial proporcionar información precisa y basada en la evidencia sobre sus posibles beneficios y riesgos. Esto permitirá a las personas tomar decisiones informadas y promoverá un uso responsable en aquellos casos en que esté permitido o indicado terapéuticamente.

La investigación continua en diferentes contextos geográficos y culturales es crucial para comprender plenamente los efectos de la psilocibina y su potencial tanto para el tratamiento de la salud mental como para su uso en otros contextos.