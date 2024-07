Pontedeume registra grandes retenciones a causa de un vehículo ardiendo en el puente

Vecinos de Pontedeume y Cabanas sufrieron este mediodía importantes retenciones de tráfico a causa de un vehículo que comenzó a arder en plena marcha. Tal y como detallaron tanto el 112 como el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos, el incidente tuvo lugar sobre las 13.30 horas en el puente que atraviesa el río Eume –carretera N-651– que conecta ambos municipios.



Según señaló la central autonómica, fueron los Bomberos de Ferrol quienes dieron el aviso. Así, hasta el punto se desplazó la Policía Local de Cabanas, Guardia Civil de Tráfico, Mantenimiento de Viales y una dotación del GES.



Como apuntaron estos últimos, el incendio se produjo en el motor del turismo cuando estaba circulando por la vía, pero no llegó a extenderse al habitáculo del conductor y no hubo afectados por el humo. Los ocupantes intentaron, sin éxito, apagar las llamas por sí mismos, pero posteriormente otro particular, que transitaba en una furgoneta de reparto, los asistió con un extintor, controlando así el avance del fuego.



De este modo, a la llegada del GES, unos diez minutos más tarde, el incidente estaba casi resuelto y los profesionales solo tuvieron que apagar los últimos resquicios del incendio con espuma. Tras limpiar la calzada el servicio de Mantenimiento de Viales, la Guardia Civil restableció la circulación.