La crème de la crème del futuro de la hostelería se dio cita en Pontedeume en el Concurso de Cociña e Coctelaría

Las promesas del sector hostelero se dieron cita en las instalaciones del CIFP Fraga do Eume que, como cada año, organizó el Concurso de Cociña e Coctelaría, llegando este jueves a su decimocuarta edición.

El alumnado, procedente en esta ocasión de 15 centros de Galicia, Asurias, Castilla y León y Portugal, dio lo mejor de sí para alzarse con los galardones de las diferentes categorías del certamen, uno de los más relevantes para las escuelas especializadas en el sector.



Así, tomaron parte el CIFP Paseo das Pontes (A Coruña), IES Sanxillao (Lugo), CIFP Manuel Antonio (Vigo), IES de Foz, CIFP Compostela, CIFP Vilamarín (Ourense), CRP Belarmino Fernández Iglesias (Lugo), CIFP Ciudad de León, CIFP Diego de Praves (Valladolid), CIFP Hostelería y Turismo Gijón, IES de Pravia (Asturias), Escola Profissional de Desenvolvemento Rural do Rodo (Peso da Régua, Portugal), el anfitrión CIFP Fraga do Eume y la Escola de Especialidades Estación Naval da Graña, como centro invitado.

Novedades

El concurso contó este año con novedades en sus bases, tanto en el apartado de cocina como en el de coctelería. En este sentido, se eliminó la elaboración de la tapa, teniendo los aspirantes que presentar una única propuesta creativa. Para ello debían emplear, de manera obligatoria, secreto ibérico y alcachofa.

Jorge Meis

Además, se suprimió la categoría de coctelería clásica, dejando únicamente la de creativa. En ella el alumnado debió presentar su versión del cóctel Dry Martini.

Ganadores

Desde el centro eumés destacan el gran “talento y creatividad” demostrado por los estudiantes durante la jornada de este jueves, que estuvo, aseguran “llena de emociones”. En la categoría de cocina el primer premio recayó en Elisa Segade y David Iglesias del CIFP Paseo das Pontes. El jurado destacó en su propuesta el producto y la presentación. El segundo puesto fue para Mateo Cobo y Héctor Arias del CIFP Hostelería y Turismo de Gijón, con un “trabajo meticuloso, presentación y sabor”.

Jorge Meis

Mientras, en el apartado de coctelería, Isadora Calaça Souza, del CPR Belarmino Fernández, sorprendió por su equilibrio y originalidad. Iria Piñeiro Carreto, del centro eumés, se alzó con el segundo reconocimiento al mostrar una “gran habilidad al utilizar la mejor London Dry Gin del mundo en 2024, con 12 meses en barrica de roble y francés, que se elebora en Cambre (A Coruña) y se llama Vanagandr Barrel Aged”.

Además de estas competiciones, de forma paralela se convoca cada año –desde 2012– un concurso de carteles anunciadores del evento, cuyo premio recayó nuevamente en el CIFP Leixa de Ferrol, con el trabajo presentado por Ángel Santiago Forero Gutiérrez.

Al término del certamen se llevó a cabo una comida de confraternización en la que tomó parte el profesorado y las autoridades invitadas al evento.

Jorge Meis

Cocineros de éxito



Desde el CIFP Fraga do Eume destacan que el menú diseñado por Iván Domínguez (Restaurante Nado–, Daniel López (Camiño do Inglés) y Cristian Santiago (Restaurante Marea) y elaborado por el alumnado del CIFP Fraga do Eume fue “un éxito rotundo”. En este sentido, indicaron que “la participación de estos exitosos cocineros que en su día fueron alumnos del centro aportó un gran valor al evento y constituyó una experiencia que se desea repetir en próximas ediciones”.

Jorge Meis

El centro agradece la participación de todos los estudiantes y felicita a los ganadores por “su excelente desempeño”. “Sin duda, esta edición del concurso ha sido un éxito y una muestra del gran talento que es una realidad en los centros de formación profesional”, aseveró el Fraga do Eume.