Comienzan las obras de pavimentación del acceso a la playa de Ber, en Pontedeume

La Xunta, a través de Augas de Galicia, inició en la jornada de ayer lunes los trabajos de pavimentación del vial que da acceso a la playa de Ber, en Pontedeume, así como el Camiño do Mojo, en Centroña, ambos afectados por las obras de renovación del saneamiento y construcción del bombeo. Desde el Consistorio eumés explican que las obras provocarán desvíos puntuales del tráfico y que se prolongarán hasta mañana miércoles día 31.



“Augas de Galicia é o organismo encargado de executar as obras de mellora do saneamento en Ber e Boebre, eliminando así os verquidos ao areal. Segundo nos comunicaron, a actuación rematará no mes de setembro, unha vez retomen os traballos tras a temporada de verán”, apuntaba Bernardo Fernández a finales de junio. l