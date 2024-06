La Xunta pavimentará el acceso al arenal eumés de Ber, que tendrá socorrismo

El Ayuntamiento de Pontedeume informó de que, tras las gestiones realizadas por parte del Consistorio en los últimos meses, la Xunta de Galicia –por medio de Augas de Galicia– procederá a la pavimentación del vial de bajada a la playa de Ber, así como del Camiño do Mojo en Centroña, ambos afectados por las obras de renovación del saneamiento y construcción del bombeo.



Los trabajos, apuntó el alcalde, Bernardo Fernández, se llevarán a cabo en la primera quincena del próximo mes y tendrán una duración máxima de dos días.



“Augas de Galicia é o organismo encargado de executar as obras de mellora do saneamento en Ber e Boebre, eliminando así os verquidos ao areal. Segundo nos comunicaron, a actuación rematará no mes de setembro, unha vez retomen os traballos tras a temporada de verán”, apuntó el regidor.



El responsable municipal anunció además que en julio se comenzará a prestar el servicio de socorrismo en dicha playa, apuntando a que los municipios “estamos a ter certas dificultades para a contratación” de este personal, “dada a escaseza deste tipo de profesionais, o que dificulta a súa posta en marcha”.