Culminados los trabajos de restauración en el Teatro da Beneficencia de Ortigueira

Las obras de restauración en el Teatro da Beneficencia de Ortigueira han culminado, con una inversión de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de más de 48.000 euros. Precisamente, para comprobar el resultado de los trabajos, se desplazaron hasta el lugar la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y el regidor, Valentín Calvín.



El objetivo de la intervención era preservar el edificio y garantizar su adecuada habitabilidad. Para ello se aplicaron materiales aislantes en las paredes con el fin de combatir las humedades, “respectando a estética orixinal do teatro e no pintado tanto das paredes como das carpinterías do recinto, incluídos os camerinos”, apuntan desde el ejecutivo autonómico.



La actuación supuso, asimismo, la restauración del suelo de madera, al que se le aplicó un tratamiento específico para su conservación.



Tal y como indicó Martina Aneiros, la actuación llevada a cabo en los últimos meses se enmarca en la apuesta de la Xunta por “seguir mellorando infraestruturas culturais para dárlle o mellor servizo á cidadanía e que o Teatro da Beneficencia siga sendo un lugar de referencia para a cultura local”.