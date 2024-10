Ayer he tenido el inmenso honor de haber ascendido a Almirante de la Armada, máximo grado en el escalafón posible. Fruto de este ascenso he sido destinado a Madrid como Jefe del Apoyo Logístico, por lo que dejo esta bella y acogedora ciudad y este importante y gratificante puesto como Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, en el que he tenido enorme privilegio de haber estado los últimos tres años.



Muchas cosas buenas me han ocurrido a lo largo de estos tres largos, cumpliéndose con creces todas las expectativas que señalé en mi discurso de toma de posesión el 8 de julio de 2021.



Pero sin duda, una de las mejores cosas que me han ocurrido es conoceros a todos vosotros, autoridades, compañeros y amigos, que me habéis hecho sentir como en casa desde el primer momento, que me habéis tratado con un enorme cariño y hecho muy fácil mi labor.



Aunque, como es preceptivo, me hubiera gustado haberos hecho una visita y despedirme personalmente, la premura del tiempo, hoy ha sido aprobado mi nombramiento por Consejo de Ministros y este mismo miércoles tengo ya que viajar a Madrid para tomar posesión de mi nuevo destino, no me queda más remedio que despedirme de esta manera.



Me voy con el corazón lleno de gratitud y respeto. Este es un momento cargado de emociones, pues no solo dejo atrás una etapa muy importante y gratificante de mi vida, sino también una ciudad, Ferrol, una comunidad autónoma Galicia y el mejor Arsenal del Mundo donde me he sentido como en mi casa, y donde he sido tratado y correspondido con un trato deferente mucho más allá de lo cortés, con inmensas muestras de cariño difíciles de olvidar. Nunca me imaginé cuando tomé posesión de mi destino el pasado 8 de julio de 2021, que iba a coincidir y trabajar con gente tan maravillosa.



Quiero agradeceros profundamente el apoyo, la confianza y el cariño que me habéis brindado durante este tiempo. He sido testigo del compromiso, la dedicación y el esfuerzo incansable que cada uno de vosotros pone en el día a día para llevar adelante esta magnífica ciudad y para mejorar la vida de tantas personas. No es fácil liderar, y mucho menos hacerlo con el sentido de responsabilidad que demostráis en todo momento



Mi nueva travesía que hoy comienzo me lleva por otros rumbos, pero me despido con el profundo agradecimiento de haber tenido la oportunidad de compartir con vosotros estos tres años inolvidables y con la certeza de que nuestras derrotas se cruzarán próximamente. Muchas gracias.