Todo está en los libros

No me duelen prendas al afirmar que, sin libros, yo no sería quien soy ni estaría donde estoy. Debo comenzar diciendo que, en realidad, nací entre libros, ya que mi familia era propietaria de la Libería-Papelería “Luma”, sita en la calle Galiano nº 31, y cuyas puertas permanecieron abiertas hasta finales de los años 60.



Así, pues, de niño, aprendí a amar y a respetar a los libros, ya que “tomaba prestados”, de las estanterías, libros de cuentos, juveniles, de aventuras de diversos temas, como “Guillermo el Travieso”, “Aventura en…”, “Los Cinco”, o de autores como Emilio Salgari, Julio Verne, etc. Los subía hasta mi casa y, como luego habrían de venderse, los cuidaba como oro en paño, para que mi abuela, que regentaba le librería, no me regañase, y los devolvía, incólumes a su lugar. Mas adelante, leía a los clásicos, libros de Historia o novelas de la época, y así pude sentar mi base cultural para poder escribir.



En 1968, recién terminado el bachillerato, y dada mi afición a escribir, pude incorporarme, como colaborador fijo, a la redacción local del diario “La Voz de Galicia” en Ferrol, siendo estos mis primeros pasos para el ejercicio de la profesión periodística.



Pasado el tiempo, y tras las vivencias y vicisitudes que no viene al caso relatar, me incorporé a la Editorial “Galland Books”, ejerciendo como director de publicaciones de la misma. Durante diez años consecutivos, acudimos, como expositores de nuestros libros de Historia Militar, a la Feria Internacional del Libro de Frankfurt (Alemania), una de las mas importantes del mundo, y en alguna ocasión expusimos en la Feria de Londres. En estos viajes, entablamos estrechas relaciones comerciales con empresas editoras de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia... y españolas, como no podía ser menos, como fueron “Planeta”, “Susaeta”, etc. Algunos de los libros producidos por nuestra editorial fueron traducidos a seis idiomas y comercializados en los mencionados países, así como en Brasil, Grecia o Polonia.



Durante estos 50 años de mi propia actividad, como periodista y escritor , he publicado mas de medio centenar de libros, en su mayor parte dedicados a la Historia Militar y Aeronáutica. Merced a ello, he conseguido ser nombrado uno de los 27 Miembros de Número (me correspondió el sillón Letra J) del Consejo Asesor del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire (Ministerio de Defensa), algo asi como ser miembro de la “Academia Española de la Aeronáutica”.



Por otra parte, sigo escribiendo mi columna semanal en el “Diario de Ferrol”, que el lector tiene en sus manos, y colaborando en el Suplemento dominical “Nordesía” del mismo. Los viejos “plumillas” no nos retiramos nunca… Por eso afirmo, sin temor a equivocarme, que los libros “nos fecit”, emulando a lo que señalaba nuestro paisano D. Gonzalo Torrente Ballester.



Estos últimos días, tuve la satisfacción de estar en la presentación del último libro sobre Ferrol, coordinado por el profesor Guillermo Llorca, en el que participé, como autor de uno de sus capítulos, y anunciar la publicación de mi último libro, que hace el número 54 de los de mi autoría, sobre los aviones, de origen checoslovaco, en la Guerra Civil española. Uno de esos temas, raros, que me gustan.



Este último fin de semana, tuve ocasión de asistir, como mero espectador, acompañando a algunos amigos y compañero escritores, a la Feria del Libro de Ferrol que, pese a las malas condiciones meteorológicas, tuvo un considerable éxito de público y ventas. Por otra parte, eché de menos la participación de varias de las librerías ferrolanas, lo que es signo de un cierta apatía de alguno de nuestros libreros. Les pediríamos que, en la próxima Feria del Libro, participen. Los ferrolanos los necesitamos, por el bien del Libro y la Cultura.