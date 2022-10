Prensa internacional en nuestra hemeroteca ferrolana (I)

Actualmente, al leer la prensa, poner la radio o ver televisión en las horas de las noticias, encontramos la referencia a varios diarios, pueden ser de Alemania, Italia, Finlandia o el Washington Post de los EEUU. Eso es debido a dos situaciones, la peor de ellas es la dolorosa guerra de Rusia contra Ucrania por eso han citado varias veces los principal periódico rusos Izvestia (en ruso известия, noticias), o Pravda diario oficial y sin libertad de criterio, nacido en el seno del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), por lo tanto de pravda (verdad) en estas fechas tiene poco; y de los más populares de Ucrania como Korrespondent o RBK-Ucrania, este último propiedad de la empresa de comunicación RBK que dispone de noticias por radio, papel y televisión, entre otras cosas.



Hablábamos de dos situaciones, la segunda se refiere a la formación de la Unión Europea. Al constituirse este ente, todos los ciudadanos de la Unión pueden pasear, estudiar o ir a trabajar a cualquiera de sus estados. No sirve decir que no sabes griego, ni noruego, pueden agarrarse al inglés que para eso se obligó a su estudio en Europa. Si va a Polonia, los polacos como no saben el castellano le hablarán en ingles, y no le quedará otra que responder en la misma lengua.



Todo esto que les he dicho es para contarles otro evento. Hace poco tiempo que el Ateneo dispone de 316 ejemplares de periódicos de los cinco continentes. El bibliotecario ya los ha catalogado, se podrán ver (o trabajar) en el mismo Ateneo, en la zona de la biblioteca, solicitándolo por el título del periódico, o por países. Todavía son un montón de paquetes, deben colocarlos en un armario, siempre en el mismo sitio, cuando se retira para llevárselo al lector, se pone una señal (p.e. un cartón preparado), que se quita cuando viene de vuelta.



La procedencia es algo curiosa, una profesora de Historia del periodismo internacional, comenzó a coleccionar los que traía de los viajes extranjeros. Después le pidió a las amigas que le trajesen periódicos del lugar o país que visitasen, lo mismo se le pidió a la familia, y los alumnos al ver los ejemplares que les ofrecían, se animaron también. Los alumnos fueron muy elegantes, solían entra en el departamento y dejar los ejemplares encima de la mesa de la profesora. Con esos ejemplares se hizo (sería la década de los noventa) una exposición, de los llamados entonces “periódicos de élite”, entre los destacados en Europa entraron de España El País y el ABC. Resultó muy bien, fue en el hall de entrada de la facultad de periodismo de la universidad complutense, trabajaron los chicos, haciendo carteles, y situándolos, se consiguieron todos los ejemplares de los 5 continentes, estuvieron dos semanas, en aquel inmenso hall lleno de alumnos (que se paraban a verlos) de 8 de la mañana a diez de la noche.



La profesora sabía que pronto tendría que dejar la facultad por jubilación, se emocionaba pensando qué podría hacer con los periódicos. Si los alumnos los respetaron, no debían de ser quemados. Llegó el día: “Por favor vacíe el armario”, lo iba a necesitar el que viniese. Los periódicos recorrieron tierra, unos 600 km. Durmieron unos años en una mesa alargada con un cubo de agua debajo durante el verano, para evitar que se secaran, a pesar de estar a la sombra y doblemente tapados.



No estuvieron solos, de vez en cuando se acercaba la que los había coleccionado, no la dueña, pues tenían muchos propietarios: alumnos, amigas, sobrinas, etc. Con el tiempo los catalogó por continentes. De Europa reunió 145 cabeceras.



El país del que más obtuvieron fue Portugal con 47, le sigue Francia con 18, Reino Unido 17, Alemania 13, Bélgica 7, Italia 6; lograron 5 de Austria, Noruega, y Rusia; con 4 Hungría y Suiza; con 3 Chequia, con 2 Suecia; y solo 1 de: Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Nederlan (Holanda), Polonia y Rumanía.



El caso de Portugal se entiende porque es a donde van los gallegos porque está a mano, y además se completaban los productos a consumir, de Galicia se iba a Portugal a comprar toallas, algunos jabones de mano y de lavar, el bacalao en hojas enteras, y los productos de plata; lo que compraban los portugueses en España, mejor que lo digan ellos, hace poco venían a llenar los depósitos de los coches. En el caso que tratamos la mitad de los periódicos llegaron por casualidad. Un día llama por teléfono a Madrid un profesor de la facultad de periodismo de Lisboa, le dijo a la profesora que quería hacer una excursión con unos alumnos para conocer cómo es la facultad pareja en Madrid, entonces en la Complutense se estaban ampliando las prácticas a la radio y algo de televisión. Se acordó con el decano y se puso una fecha. Tres días antes de iniciar el viaje vuelve a llamar el profesor y le pregunta a la profesora “qué quiere que le lleve de Portugal”, hay un silencio, y al momento se oye “tráigame periódicos”, “cuantos quiere”, ¡ah, cuidado, no se trata de que traiga 20 de un mismo periódico, sino 20 de periódicos diferentes de cualquier ciudad de Portugal. El hombre muy generoso se presentó con todos ellos. Por si algún día le llega este artículo al profesor se debe contar que entre los periódicos venía un artístico bote de madera con su tapa, lleno de yema de santa Teresa, fue el momento más sabroso de la estancia en la facultad.



Por hoy terminamos con dos datos de Alemania, hoy suenan Franffurter Allgemeine Zeitung, y Süddeutsche Zeitung, la palabra Zeitung (saitun) significa gaceta o periódico, la terminación “er” significa “de”, así Berliner Zeitung (Gaceta de Berlín) .



A aquellos que les interese este tema, les adelantamos que seguiremos hablando de los periódicos internacionales que terminaron en el Ateneo Ferrolano.