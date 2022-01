Periodismo irresponsable

engo una sensación de orgullo por la labor que muchos colegas y editores han realizado durante la pandemia que ojalá estuviese seguro de que ha acabado o lo está haciendo: eso de seguir saliendo en papel todos los días con los quioscos cerrados ha sido casi heroico, por ejemplo. O ir, armado apenas con un micrófono, a informar desde los lugares de contagio. Pero, a la vez, me quema la sensación de que, a veces, estamos haciendo un periodismo algo irresponsable. Nuestro propósito para el nuevo año habría de ser hacerlo algo mejor y de manera mucho, mucho más humilde.



Me asaltó esta reflexión viendo, en diversas cadenas y por redes, las ‘galas’ de Nochevieja, las aglomeraciones quizá imprudentes, los fastos de oropeles ‘fake’. Hablé, al tiempo, con no pocos amigos y familiares que pasaron la última noche del año casi en solitario, confinados por haber contraído el mal que estos días nos arrasa con nuevas características, surgidas de pronto: intenso contagio y menor, parece, gravedad. Pero aquí es donde creo que hemos de ser humildes y responsables. ¿Quiénes somos nosotros, los periodistas, para emitir diagnósticos, para llamar ‘histéricos’ a los ciudadanos que tratan de protegerse aceptando las recomendaciones médicas o haciendo cola ante una farmacia para proveerse de tests de antígenos?



Los meses pasados han sido pródigos en cosas inéditas, que jamás habíamos visto y que nunca jamás veremos de nuevo. Y temo que algunos de nosotros quizá nos hayamos visto obligados, o lo hemos hecho por pura vanagloria, a pasar por sabios ‘afganistanólogos’, virólogos o vulcanólogos, por poner apenas tres ejemplos. En el caso de un compañero que nos machacaba en tertulias disertando sobre lo que ocurría en Afganistán, pude comprobar que no sabía situar a ese país en un mapa ciego. De los volcanes, la mayor parte no tenemos ni idea, aunque nos hayamos empeñado en simularlo en ocasiones. Y del virus...



Nuestro papel es el de recoger lo que dicen quienes saben, o deberían saber. Como mucho, proponer el debate entre los expertos; no ejercer de dispensadores de recetas. ¿A quién se le ocurre pedir desde una televisión pública a dos conocidas folclóricas que nos ofrezcan sus dictámenes sobre la pandemia? Con razón a veces arden las por otro lado frecuentemente insensatas redes sociales...



Y así, en otras cosas. Hemos decidido que no conviene hablar de suicidios porque ‘no conviene’ hablar de eso. Sin caer en la cuenta de que el combate contra un mal, y esto puede extenderse a otra vieja discusión, si se debía o no hablar de los atentados terroristas, exige primero diagnosticarlo públicamente y no dar la impresión de que se oculta. Edulcorar o agravar de modo artificial una situación hará que los lectores, oyentes o telespectadores pierdan confianza en los comunicadores: ya decía Talleyrand que lo excesivo se convierte en irrelevante. Y que el no sé si bien llamado cuarto poder recupere la confianza del público es tan vital como que la recuperen quienes administran nuestras vidas, los representantes de los tres poderes clásicos de Montesquieu.



Temo que unos y otros hayamos perdido una parte de esa confianza. Solo la verdad nos hará libres. Y la verdad es que los periodistas no tenemos siempre, en todo, la verdad. Ni tenemos la obligación de hacer, con nuestras ocasionales desmesuras y egos, que todos se fijen en nosotros. Estoy convencido de que, para responder a la misión que la sociedad nos requiere, hemos de hacer una reflexión colectiva, una autocrítica, algo similar a lo que aquí propongo. Ya vamos tardando, quizá.