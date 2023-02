Modelos de gestión de residuos urbanos en Galicia y sostenibilidad

Los modelos de gestión de residuos urbanos de Galicia tienen que sustentarse en la economía circular, avanzar hacia el objetivo de residuo cero, garantizando la seguridad e inocuidad para la salud humana y el medio ambiente, además de reducir la huella de carbono, si queremos caminar hacia la sostenibilidad y salud planetaria”.



Para la gestión y tratamiento de los residuos urbanos, son muchas las opciones de que disponemos para llegar a una solución global y eficiente, entre las que cabe destacar: compostaje, recuperación y reciclado de residuos, incineración, etc., estando la clave en la selección de los sistemas disponibles más adecuados y viables económicamente, buscando siempre la complementariedad de procedimientos. El compostaje implica separar correctamente la materia orgánica para la fabricación de un compost de calidad, cuya aplicación produzca beneficios ambientales. Las incineradoras de residuos actuales, con tecnologías de última generación, que cumplen con la normativa comunitaria actual relativa a los límites y controles de los efluentes, relativa a sustancias tóxicas como las dioxinas, furanos, PCB, etc., no presentan riesgos para la salud de la población ni para el medio ambiente. El Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia se basa en potenciar la recogida selectiva, reducir el volumen destinado a vertedero, el compostaje y la valorización energética. Destacar tres modelos de gestión en Galicia: Sogama, Nostián y Barbanza. El modelo Sogama, basado en la Reducción, Reutilización y Reciclaje, complementado con la valorización energética de la fracción no reciclable, evitando que termine en vertedero (opción menos deseable debido al impacto negativo en el medio ambiente y la salud), utilizando las tecnologías más innovadoras para propiciar un proceso industrial limpio y de alta eficiencia. Sogama dispone de un Complejo Medioambiental que recibe 800.000 Tm/año (tiene capacidad para 1 millón de Tm/año), una planta de compostaje industrial, un vertedero de residuos no peligrosos y una red de 37 plantas de transferencia en Galicia, da servicio a cerca de 2,5 millones de hab. y al 94% de los concellos gallegos.



El nuevo modelo Nostián, aplicable en la ciudad de A Coruña, abandonará el proceso húmedo-seco de reciclaje (hasta ahora se separaba la parte orgánica de la inorgánica, y un tercer contenedor para los envases ligeros, es más efectivo de cara a recuperar material y es menos costoso) e incorporará el 5º contenedor para envases ligeros, será menos eficiente y supondrá un mayor cote. El Consorcio As Mariñas se encarga de la gestión sostenible de los residuos de 8 concellos (Abegondo, Begondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada), basada en la reducción, recogida selectiva y valorización, teniendo en cuenta criterios de proximidad y optimizando la gestión pública.



El modelo Barbanza se basa en el sistema húmedo-seco de recuperación del componente orgánico del residuo, con la finalidad de conseguir las mejores tasas de reciclaje y el máximo respeto al medio ambiente y para ello dispone del Complejo Medioambiental de tratamiento de residuos de la Mancomunidade de concellos da Serra do Barbanza (abarca 9 concellos: Ames, Brión, Carnota, Lousame, Muros, Noia, Pontecesures, Porto do Son y Rois), 86.000 habitantes y 32.000 Tm/año).