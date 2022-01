La estupidez como veneno (y II)

también la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, quiere propiciar un esfuerzo de colaboración e integración entre regiones. Sin duda, este es el camino a trazar, lo que nos da valor para trabajar e ilusión para seguir buscando el bien colectivo. Pongamos en acción, políticas verdaderamente esperanzadoras, integrales e integradoras, junto con una cooperación mundial enérgica en materia de vacunación, deuda y clima.



En cualquier caso, desfallecer es lo último, la cuestión es afrontar con firmeza y en comunión, cuestiones éticas importantes, sin ceder a las injustas dominaciones que fomentan la estupidez como jamás. Esta sí que sería nuestra mayor torpeza, dar continuidad a ese espacio ilegal de privilegios, marcado por desviaciones y desequilibrios, que ha de sacar fuerzas morales cuanto antes, para enmendarse y favorecer una justa redistribución de alientos y alimentos.



Hemos de bajar del pedestal; puesto que, únicamente, el espíritu solidario es el que nos va a engrandecer como ciudadanos del mundo. Hacer hogar, o si quieren familia, es un deber y un beneficio para todos; máxime en un momento en el que el número de personas desplazadas por la fuerza en el mundo ha alcanzado su máximo histórico y en el que las necesidades humanitarias aumentan. Es esencial, por consiguiente, que se avive el compromiso de acogida. No hay mayor infierno para un linaje pensante, que no alcanzar la sabiduría de las puertas abiertas, que es lo que en verdad nos da tranquilidad, que por nada puede ser turbada y menos por la vanagloria de levantar muros. Otro de los grandes errores que hemos de tratar de corregir; puesto que, el inútil y alocado sectarismo, es el otro nombre de la imbecilidad.



Ante este panorama de inseguridades, deseamos que la comunidad internacional, y cada gobierno en particular, sepan infundir en su ciudadanía ese espíritu cooperante entre culturas, incluso también entre el ser humano y el medio ambiente. De lo contrario, nos seguirá tutelando el vacío del engreimiento y el colmo de la visión borreguil del materialismo. Huyamos del desatino, ¡reconduzcámonos!