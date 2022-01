Don Gonzalo, lo echaremos de menos

spero que hayan gozado de una feliz Navidad y no hayan hecho caso a la señora Úrsula, deseo que el COVID, si lo han sufrido, no haya sido más que una molestia gripal sonando a despedida pandémica; que el año nuevo les sea totalmente propicio y que los Reyes Magos, si no tienen accidente “cabalgatil” (Dios no lo quiera), sean sensibles a sus deseos.



Aunque en la Iglesia Mindoniense, y especialmente en Ferrol, comienza el año con la triste noticia del fallecimiento de Don Gonzalo, que era como todos conocíamos a Don Gonzalo Folgueira y que fue durante 27 años párroco del Rosario, delegado de la Pastoral Misionera y en los últimos años cumplió su misión en San Julián y ya jubilado fue Capellán en la Residencia San José de Narón. Don Gonzalo tenía muchas virtudes, pero sobre todo había una cosa que llamaba la atención, su capacidad de escucha y su sonrisa; sonreía siempre y lo hacía con franqueza. Signos que definen siempre a una buena persona, y lo era. Él, junto con algunos de su época más joven, fue una referencia pastoral y de trabajo en aquella gran Diócesis Mindoniense que algunos Obispos, de los que mejor no acordarse, se empeñaron en romper y el anterior en destrozar, dejando una herencia que el nuevo Obispo quizás piense como esas personas que renuncian a su herencia porque cuesta mas de lo que vale.



Don Gonzalo, como ya está Vd. en la casa del Padre, pídale audiencia y, por favor, explíquele las cosas de aquí abajo, y en particular de nuestra Diócesis que a Vd. con su sonrisa y tono apacible le entenderá perfectamente. Descanse en Paz, mi querido amigo.



Pero la vida sigue y diocesanamente hablando ya llevamos más de los cien días de gracia que se otorgan a quienes acceden a un cargo. Nuestro Obispo los ha cumplido, supongo que hacia adentro ha trabajado; hacia afuera aún no se nota, salvo que parece estar algo desubicado; digo parece. Quizás es que tres catedrales vacías es mas complejo de lo que parecía al principio. Pero ya se verá, lo bueno es que queda poco que romper. Y en cuanto a los escombros tiene cerca mucho entendido en obras que le puede asesorar.