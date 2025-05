As palmeiras do Concepción Arenal

rgueitas verticalmente como os mastros do buque escola Galatea.



Navegando en terra firme desde hai décadas no frontal do centro educativo que leva o nome de dona Concepción Arenal.



Soportando temporais, dinas, secas, contaminación. Sempre gallardas e lanzais.



Pero chegou o gurgullo. O escaravello vermello (picudo) atacounas e converteunas en postes.



Altas pero inservíbeis, malpocadas! Pero sempre serán as miñas benqueridas palmeiras. As que me acompañaron toda a vida, desde aquel afastado ingreso de 1959.



(*) Xaime Bello Costa é exalumno do instituto Concepción Arenal