Preocupación de los hosteleros de Narón por la modificación de la ordenanza de terrazas

La Asociación de Hostelería de Narón y Ferrolterra ha mostrado su preocupación ante la propuesta de modificación de la ordenanza municipal que regula las terrazas. “Nos inquieta”, indican, que dichos cambios “puedan tener consecuencias negativas para los negocios locales”.



En este sentido, advierten de que las restricciones en la actividad de las terrazas “podría tener un impacto devastador en la economía local”, derivando, por ejemplo, en “la pérdida de puestos de trabajo en un momento en el que la recuperación económica es fundamental”.



Desde la entidad afirman entender que el ejecutivo naronés tiene “la responsabilidad de equilibrar diversos intereses y necesidades”, pero instan a las autoridades “a considerar de manera integral los beneficios sociales y económicos que las terrazas de hostelería aportan a nuestra comunidad”.

Colaboración

La Asociación se muestra dispuesta a colaborar “activamente” con el Ayuntamiento para encontrar “soluciones que permitan mantener la vitalidad de nuestras terrazas de hostelería”.



Invitan, pues, a un “diálogo abierto y constructivo”, tras haber mantenido un encuentro con los ediles Pablo Mauriz y Olga Ameneiros para “transmitirles nuestra preocupación y ofrecerles nuestra colaboración”.



El Concello de Narón mantiene abierto hasta hoy el plazo para que los vecinos y vecinas del municipio presentasen sus propuestas de cara a la aprobación de una nueva ordenanza.

"Está ata hoxe en fase de recolleira de propostas precisamente para dar cabida a todas as persoas que queiran achegar as súas propostas a través da platagorma Narón Participa. Persoal técnico do Concello valorará as aportacións realizadas e elaborará un primero borrador do documento para abrir unha nova fase de audiencia na que se poderán aportar novas consideracións nesta mesma plataforma. O goberno local estivo e sempre estará aberto a recibir e escoitar calquera posible aportación", asevera el portavoz de Terra Galega, Román Romero, a preguntas de este Diario.