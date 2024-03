Éxito de partipación en la III Carreira pola Igualdade de Narón

Jornada festiva, deportiva y reivindicativa la vivida este domingo en Narón. Pese a que el día se presentó frío y lluvioso por momentos, en el entorno del pabellón polideportivo de A Gándara se dieron cita por la mañana 465 personas para tomar parte en la III Carreira e andaina pola Igualdade, un evento organizado por el Concello de Narón –en colaboración con la Federación Galega de Atletismo– en el marco de la programación diseñada específicamente para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.



Así pues, alrededor de las 10.00 horas comenzaron a salir los primeros participantes, pertenecientes a las categorías sub 16 y sub 18 –cadete y juvenil–, para recorrer un tramo de dos kilómetros. Posteriormente fue el turno de los del resto de grupos –infantil sub 14 (1.500 metros); alevín sub 12 (1.500 metros); alevín sub 10 (500 metros); poniendo el broche final a la carrera los más pequeños de la casa (benjamín), con una distancia de 100 metros.

Daniel Alexandre



En torno a las once de la mañana dio comienzo la categoría absoluta de la prueba –la alcaldesa, Marián Ferreiro, fue la encargada de dar el pistoletazo de salida–. Los deportistas recorrieron un tramo de cinco kilómetros de distancia. 15 minutos más tarde lo hizo la ‘andaina’, con personas de múltiples edades dispuestas a caminar 4,5 kilómetros para reivindicar la igualdad real entre hombres y mujeres.

Clasificación

Los menores que tomaron parte en la cita recibieron una medalla por su participación por parte de la regidora naronesa, mientras que representantes del ejecutivo local fueron los encargados de otorgar los premios finales a las tres mujeres y los tres hombres que finalizaron el recorrido de la categoría absoluta en menor tiempo.

Troferos para los ganadores I Daniel Alexandre



Irati Lorza (del Marineda Atlético y un tiempo neto de 17:27), Nerea Sánchez (18:16) y Yolanda Gutiérrez (Coruña Comarca, 18:39) fueron las más rápidas junto a Eloy Breogán (Náutico Narón, 15:32), Jonathan Fernández (Náutico Narón, 15:45) y Rafa Poupariña (15:55).



Por su parte, María Rita García, nacida en 1957, fue la mujer de mayor edad que finalizó el recorido, con un tiempo de 24:12, motivo por el que también fue reconocida, como ya es tradición en esta cita naronesa, con un galadón.