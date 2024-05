Las Escolas Culturais de Narón suman más de 1.200 alumnos

Las clases impartidas a través de las Escolas Municipais do Padroado da Cultura de Narón reciben este curso un total de 1.211 personas, lo que demuestra el éxito de la iniciativa. Así lo valoró este martes la alcaldesa, Marián Ferreiro, que es, además, la presidenta del organismo.

“Hai todo un éxito de acollida destas escolas, que no seu día foron unha grande aposta do Concello e nas que continuamos traballando para ofrecer ás veciñas e veciños de Narón e doutros puntos da comarca e de Galicia a mellor formación no eido cultural”, indicó Ferreiro, que destacó también que la mayor parte del alumnado es de Narón y Ferrol, aunque también hay personas que se desplazan desde As Pontes, Cabanas, Ortigueira, Pontedeume, San Sadurniño o Valdoviño.



En cuanto a las disciplinas que más alumnado reciben se encuentran las de bailes de salón –191 persoas–; canto y pandereta –175–; baile tradicional –168–; taller de construcción de instrumentos tradicionales–140–; gaita –119– y los “obradoiros” de teatro –116–. Además, en el Pazo da Cultura se imparten clases de zanfona, acordeón, dibujo, percusión y cuenta con la Escola de Formación de Actores e Actrices, una referencia dentro y fuera de Narón; así como el Recuncho dos Pequechos, con actividades para niños y niñas a partir de tres años de edad.