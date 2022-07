Los campamentos de verano en el Pazo da Cultura comienzan con 70 menores esta quincena

El primero de los turnos de los campamentos de verano organizados por el Concello de Narón comenzó ayer en el Pazo da Cultura con la participación –durante 15 días– de un total de setenta menores de entre 3 y 12 años.



Las actividades, que varían en función de la edad de los niños y niñas, se desarrollarán en horario de mañana de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes, con el servicio de madrugadores desde las 8.00 horas. “Dende o Padroado da Cultura ofertamos un total de 210 prazas para facilitar a conciliación ás familias, preferentemente de Narón, para que durante os meses de xullo e agosto poidan deixar ás nenas e nenos durante a mañá realizando unha serie de actividades lúdicas e tamén de carácter didáctico, compartindo un tempo de lecer e aprendizaxe” explicó la regidora y presidenta del Padroado, Marián Ferreiro.



Este año, como novedad, se establecieron tandas quincenales, por lo que el siguiente turno comenzará el próximo 18 de julio y se prolongará hasta el 29. El último tendrá lugar del 1 al 12 de agosto. El Concello fija, además, grupos por edades –de 3 a 5 años, de 6 a 9 y de 10 a 12–.



La cultura tradicional, los instrumentos, el baile moderno y de salón o las proyecciones de cine son algunas de las actividades que forman parte de estos campamentos. “Aproveitando as instalacións municipais e parte do traballo que aquí se desenvolve ao longo do ano, estes campamentos representan unha gran oportunidade para que algúns dos participantes coñezan tamén o labor dalgunhas das Escolas Culturais Municipais do Padroado da Cultura”, apuntó la alcaldesa.



Ferreiro recordó, por otra parte, que la pasada semana se iniciaron en el CEIP A Gándara las Colonias de Verán organizadas por el consistorio para un centenar de menores. Se trata de otra de las propuestas de conciliación –en turnos semanales– impulsadas desde el ejecutivo local para menores de entre 3 y 12 años y que terminará, en este caso, el 2 de septiembre.



Asimismo, el próximo 11 de julio comenzará el Summer Camp Narón, una iniciativa destinada a los menores de edad nacidos entre 2005 y 2009 y que se desarrollará también en turno de mañana en la Casa da Mocidade de

A Gándara. “En total este ano habilitamos 330 prazas para fomentar a conciliación da vida familiar e laboral en espazos da cidade, con propostas moi variadas para que as familias poidan elixir”, aseveró Ferreiro.