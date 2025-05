La ANPA del colegio de A Gándara denuncia “abandono institucional”

La ANPA A Buxaina del CEIP de A Gándara ha comenzado a movilizarse para exigir el arreglo del centro, que el pasado viernes volvió a dar un susto a la comunidad educativa tras un nuevo desprendimiento de un cascote de la fachada, en este caso posterior, el tercero en un año.



La asociación de madres y padres denuncia “un abandono institucional absoluto por parte da Consellería de Educación”, señala a través de su portavoz, Jaime Acuña, que advierte de que “non imos parar ata que se liciten de urxencia estes traballos e antes de que remate o ano”.



A este respecto, Acuña aseguró que la comunidad educativa se siente “enganada” porque en el Consello Escolar Municipal del mes de junio de 2024 el inspector de Educación aseguró que se había aprobado el proyecto para una intervención integral en el colegio. “Pensamos que comezarían ao remate deste curso, pero o outro día, cando comunicamos este novo incidente á Consellería, nos dixeron que non, que non estaba aprobado e que probablemente non se faría ata 2028”.



El presidente de la ANPA A Buxaina recordó que “no medio século de vida que ten este centro non se fixo ningunha obra de entidade máis alá do ascensor en 2023, e iso porque insistimos e insistimos”.



Acuña señala que la situación del centro “é de sobras coñecida por Educación” y apunta que los incidentes están “xerando un clima de inseguridade que impide que se poida dar unha educación axeitada aos 370 alumnos”.



Recogida de firmas

El malestar de la comunidad escolar se tradujo ayer en la puesta en marcha de las iniciativas con las que buscan una “reacción” por parte de la Consellería.

Así, ya han comenzado a recoger firmas entre los padres y madres del centro y entre los vecinos y vecinas del barrio. Lo harán durante una semana para entregar en el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol.