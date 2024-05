Una veintena de personas se forman en Mugardos en el taller dual de empleo Reinicia X

La delegada territorial del gobierno autonómico en Ferrol, Martina Aneiros, visitó este jueves en el centro de formación Francisco Vizoso al alumnado del taller de empleo Reinicia X, una iniciativa impulsada por los Concellos de Mugardos, Fene y Ares en la que se forman 20 personas en las especialidades de Carpintería y mueble y Aplicación de barnices y lacas –una especialidad con dos certificados– y Atención sociosanitaria la personas dependientes en instituciones.



En su visita, en la que estuvo acompañada por el regidor mugardés, Juan Domingo de Deus, Aneiros animó a los participantes a aprovechar la oferta formativa y laboral con el objetivo de incrementar sus posibilidades de empleabilidad. “A formación que estades a recibir é unha ventá ao mercado laboral porque as empresas da nosa comarca precisan de xente formada e cualificada e aí podedes atopar a vosa oportunidade”, aseveró la representante de la Xunta.



El Reinicia X se inició el pasado mes de diciembre y cuenta con una duración de 12 meses. Se trata de uno de los talleres concedidos por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración en Ferrolterra y cuenta con una inversión de 531.046 euros.



La delegada territorial indicó que esta iniciativa es una muestra “do compromiso da Xunta co xeración de emprego” en la zona. En este sentido, añadió que “un exemplo diso son os programas formativos como o que hoxe visitamos e que chegan xa á súa décima edición, o que fala de por si do éxito da convocatoria, orientada a cubrir as demandas reais do entorno”.