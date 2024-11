El PSOE plantea para Mugardos un gobierno “en paridade e con alternancia na Alcaldía”

Las aguas no parecen encontrar su cauce en la oposición de Mugardos. Tras los intentos fallidos durante las conversaciones entre BNG, PSOE y EU para presentar una moción de censura al ejecutivo local, dirigido por el popular Juan Domingo de Deus, el pasado 22 de noviembre los nacionalistas proponían a los socialistas conformar un gobierno de coalición “que remata coa parálise” en la localidad.



En la jornada de este viernes fue el PSOE el que, en un comunicado, proponía lo mismo –pero incluyendo también a Esquerda Unida en la ecuación– con el mismo objetivo.



“Para saír desta situación, as tres forzas da esquerda en Mugardos debemos comprometernos a un acordo de mínimos que marque as liñas de actuación dun futuro goberno do progreso”, declaró el portavoz socialista, José Ángel Martínez Bardanca. La formación propone “paridade e alternancia na Alcaldía, un modelo de éxito noutros municipios cunha situación similar”.



Los socialistas argumentan la inclusión de EU indicando que “non pode limitarse a un apoio puntual para unha moción de censura. É necesaria tamén a súa implicación para sacar adiante as medidas que precisa a localidade”, añadió Martínez Bardanca. El PSOE apunta a la urgencia de llegar a un acuerdo ante situaciones como “o incumprimento nos pagamentos a proveedores”, que están provocando, sostienen, “que as licitacións de contratos de mantemento, servizos e obras queden desertos”.



Para la formación, el PP “está a optar pola externalización dos servizos de mantemento cando, desde o noso punto de vista, é necesario o aproveitamento de recursos municipais”, una carencia que está provocando, remarcan, “que a vila presente unha imaxe de abandono pola falta de persoal e medios para atender as necesidades urxentes, as reparacións e as obras de conservación”.

Propuestas

Para poner fin a esta situación, los socialistas basan su proposición “no establecemento de liñas de actuación concretas e medidas para o axuste económico fundamentado no equilibrio de gastos e ingresos”.



También es necesario, aseguran, “un axuste das ordenanzas que permita adecuar os ingresos á situación actual, así como planificar a execución das obras a curto prazo”, apuntó Bardanca, calificando la sugerencia para dirigir el municipio de “proporcional, integradora e construtiva. Permite un compromiso sólido dos tres grupos que faga posible un novo goberno, un goberno que execute as actuacións urxentes que tanto precisa a nosa vila”.