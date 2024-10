El plantón de EU a BNG y PSOE pone fin a la moción de censura en Mugardos

"A falta de apoios reais para un goberno estable impide a moción de censura". Así comunicó el grupo municipal del BNG de Mugardos que no continuará con el proceso para apartar del gobierno al popular Juan Domingo de Deus, después de un encuentro mantenido esta tarde y en el que estaban llamados a participar el PSdeG-PSOE y EU. Sin embargo, los ediles de esta última formación, no acudieron a la reunión.

"O noso obxectivo segue sendo un cambio real, responsable e en beneficio da veciñanza, pero sen apoios firmes non imos promover unha moción que non asegure unha xestión seria e estable para o concello”, aseveró el cabeza de lista de los nacionalistas, Evaristo Deus, que apuntó a que los socialistas mostraron su disposición a colaborar, siempre que la negociación fuese entre las tres fuerzas, algo que con el plantón de EU no se ha podido materializar. "A falta de vontade de EU para sentarse a dialogar impide que a moción conte cos apoios e a estabilidade que Mugardos precisa para avanzar", añade la formación en un comunicado.

"Constatamos hoxe mesmo o desinterese total de Esquerda Unida de dotar de estabilidade á vila, rematando por fin coa situación crítica que vive o Concello e os nosos veciños e veciñas. Non só non asiste á convocatoria, senón que se nega en rotundo a dialogar co resto de forzas políticas de esquerdas para acadar uns compromisos mínimos que garantan unha gobernabilidade real e dar solucións á cidadanía, sen improvisacións nin curtopracismo”, aseveró Deus, añadiendo que el contexto actual del municipio requiere de "valentía e coherencia para responder ás demandas da veciñanza. Precísase mirar máis alá do propio interese partidista e do tacticismo político", algo que para el nacionalista "non está a facer EU-Mugardos".

Así las cosas, la formación ha decidido descartar presentar una moción "que poida desembocar nunha situación similar á actual sen garantías claras de mellora". Afirman tener "unha folla de ruta clara, pero na actualidade non sabemos que desexa Esquerda Unida: se priman os intereses do seu partido ou os intereses de Mugardos", aludiendo a la postura "intransixente" que contribuye, inciden "a manter a parálise institucional e prexudicar á veciñanza, negándose a establecer calquera tipo de contacto".

Gobierno sólido

Desde el grupo municipal del BNG sostienen que el proceso de diálogo iniciado en las últimas semanas implica "non só asinar unha moción de censura, como propoñen dende EU, desentendéndose do demais dende a oposición e sen ningún tipo de disposición a traballar nas medidas a executar ou adquirir compromisos non-bloqueo".

La formación incide en la necesidad de dialogar, "como estamos a facer as dúas forzas de esquerdas que si se presentaron a esta reunión (...), e comprometéronse a non repetir os erros do pasado".

Pese a que la moción no prospere en la actualidad, los nacionalistas reafirman su disposición "a traballar por un proxecto sólido para Mugardos". "Seguiremos traballando pola nosa vila e insistimos en que o cambio que demanda a xente non pode agardar, pero tampouco pode realizarse sen uns alicerces firmes. Mugardos precisa estabilidade e xestión responsable, e a nosa porta segue aberta para calquera proposta que honre este compromiso coa cidadanía", concluyó Evaristo Deus.