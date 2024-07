Un destino en la ría para el disfrute de la gastronomía propia: Mugardos

Con un fin de semana sin lluvia –al menos en las previsiones– y la fiesta gastronómica que abre el mes de julio a otras celebraciones con el buen comer como protagonista, el objetivo no es otro que disfrutar.



Mugardos se convierte, de este modo, en el destino deseado de la ría de Ferrol con uno de los manjares más deseados de la zona, el pulpo, y con una receta propia e inigualable, la mugardesa.



La organización del evento culinario se desarrollará este sábado por tandas, lo que evita grandes aglomeraciones. Habrá hasta ocho franjas horarias, que garantizan el servicio desde las doce del mediodía hasta las seis de la tarde, repartidas en dos zonas. Además, los tíckets para comer se han recogido con antelación en días pasados y todavía podrán retirarse en la propia jornada de hoy, desde las diez de la mañana a las cinco de la tarde, en la Casa do Reloxo.



Los precios serán de 14 euros la ración, que incluye el pulpo, pan, cerámica y vino, y quienes deseen completar el plato o adquirir otras viandas dispondrán también de raciones de empanada a cuatro euros.

Llegar a la villa mugardesa en una jornada de masiva afluencia como la de hoy puede hacerse complicado, pero para ello se han establecido zonas específicas de circulación y aparcamiento.



De este modo, desde las ocho de la mañana de hoy hasta la mima hora de mañana quedará prohibido estacionar en la avenida de Galicia, Cotellón, Contramaestre Casado, Alexandre Bóveda, Eduardo Pondal y Avenida do Mar. A partir de las doce del mediodía y hasta las siete de la mañana del domingo no se podrá circular por avenida do Mar, Barral, Catro Ventos, Cano da Ría, María y Real, salvo residentes con las tarjetas amarilla, azul y verde.



En cuanto al estacionamiento, los trabajadores de hostelería con tarjeta azul de Bezoucos, Estrela do Muelle, Muelle 43, Isla y Asador del Puerto podrán usarla zona de Cabo Leiras, mientras que aparcarán en la zona de Cabo da Rúa los de cartulina amarilla de Posada del Mar, Amaragotas, Pastelería, O Escabeche y Rampa Solpor.

Para llegar a la villa mugardesa una buena opción, si el tiempo ayuda, es visitar el concello en lancha, aprovechando las conexiones entre la ciudad naval y Mugardos.



De este modo, durante la jornada de hoy habrá salidas desde Ferrol cada hora, desde las doce del mediodía hasta las ocho de la tarde, con parada de dos a cuatro. El regreso de la Festa do Polbo hacia Ferrol puede hacerse también cada hora, pero con salida a las medias, es decir de 12.30 a 20.30 (salvo a las 15.30 horas).

El precio del viaje es de cuatro euros por persona y trayecto, y los niños menores de cinco años viajarán gratis. No es necesario coger tícket previamente, ya que el pago del viaje se realiza en la propia embarcación.



La música amenizará toda la jornada en la villa, para que no todo sea comer y se pueda disfrutar de un buen ambiente, agradable y festivo.



Así, por la tarde y desde las 18.30 horas, los Kilomberos recorrerán las calles para amenizar la jornada, mientras que los más pequeños de la casa podrán disfrutar del espectáculo infantil “O folión zampón” en el Cantón de Cora, a esa misma hora.



La verbena nocturna, a partir de las 23.00 horas, servirá de colofón para quienes deseen pasar una completa jornada en la villa marinera.



En este caso será la orquesta Jaque la que ponga la nota musical para la fiesta gastronómica y de ocio.