Mugardos será una fiesta continua durante los dos meses de verano

Con el comienzo del mes de julio se abrió un periodo de ocio vacacional en Mugardos.

A las actividades del festival internacional de narración oral Atlántica que se celebró los días 4 y 5 de julio, sigue este fin de semana la Festa do Polbo. Pero no será lo único que tenga lugar este mes, ya que en solo dos días se celebrarán las Fiestas del Carmen, que incluyen una completa programación de teatro los días 16, 17 y 18 en la Praza do Concello –20.00 horas– con “Moby Dick”, “Rogelio 3. La Féte” y “Ándale bon appétit”.



Los días 19, 20 y 21 será la Praza da Constitución el escenario elegido, a partir de las 23.00 horas, para la fiesta verbenera, con las orquestas Fuego, América y un tributo a los Secretos y Hombres G, respectivamente.

Además, parroquias como Franza y lugares como O Seixo, celebrarán sus fiestas parroquiales. En su programación incluyen una queimada –24 de julio, 22.30 horas, en la Sociedade de Amigos da Paisaxe Galega do Seixo–, la orquesta Claxxon y el Somoza Trío –25 de julio–, Grupo Jaque y Orquesta Acordes –26–, Festa das Merendas –27–, con sesión vermú a cargo del grupo Galia y dos Trasnos– y Gallaecia small band tour – 28 de julio–.



El 27 de este mes, la actividad vuelve a Mugardos con el certamen de corales, que se celebra en el Casino, mientras en la Praza da Constitución habrá el mismo día un tributo musical a Queen.



Llegado el mes de agosto Mugardos sigue de fiesta, con actividades como el encuentro de mayores de 55 años, en el parque de Beiramar, el día 3; la magia de calle de Joshua Kenneth, en Franza de abaixo, el 8 de agosto; los espectáculos en San Xoán de Piñeiro –9 de agosto– o cuentacuentos en O Seixo, el 10 de agosto.



La Festa do Marisco, el 10 de agosto, o el Peirao Rock, los días 21 y 23, completan una amplia programación estival.