El 'supervolcán' de Galicia y el “Ollo de sapo” son más conocidos gracias al Xeolodía

El protagonismo de la ruta coruñesa del Xeolodía 2024 –una iniciativa impulsada por la Sociedad Geológica de España (SGE) para divulgar esta ciencia natural entre la población– fue para Monfero. El municipio acogió este pasado fin de semana –tanto en la jornada del sábado como en la del domingo, esta última con unas condiciones meteorológicas más agradables– a unos 80 participantes en el itinerario diseñado por el doctor en Geología Francisco Canosa –de la Asociación de Amigos do Parque Xeolóxico do Cabo Ortegal– para mostrar la riqueza del territorio bajo la premisa ‘Ollo de sapo, o supervolcán de Galicia’.



La primera parada de la ruta –los desplazamientos se realizaron en bus, ya que el recorrido cubría prácticamente de un extremo al otro el ayuntamiento– fue la Serra de Queixeiro. “Non se puideron cubrir todas as plazas que a xente demandou pero estamos moi contentos. Agardamos poder facer máis iniciativas como estas en Monfero no futuro”, relató Canosa, que explicó en dicho lugar “a formación dos materiais nesa parte do concello, que son lousas. Comenteilles que son antigos sedimentos mariños que se formaron na costa do hemisferio sur. O planeta está continuamente movéndose e cambiando, e chegaron á ubicación que teñen agora”.



Desde ese punto inicial del recorrido, el geólogo profundizó también en la creación del cañón del Eume. “Os ríos atópanse con zonas nas que o terreo se vai elevando xeolóxicamente e contrarrestan esa elevación cun encaixonamento. Na zona das Fragas do Eume dáse esa circunstancia. Todo isto iniciouse hai aproximadamente uns 70 millóns de anos”.



Durante el Xeolodía, los participantes pudieron descubir los secretos de muchas de las rocas que componen el municipio. Es el caso de las losas del Ordovícico, que presentan filones hidrotermales de cuarzo. “Estas rochas teñen unhas veniñas brancas que responden a un mineral, que é o seixo, que se forma pola circulación de auga quente a través da rocha. Ese agua leva disolta moita sílice, que ao cristalizar, dá lugar a eses filóns brancos”, comenta Canosa.



A Serra da Loba fue otra de las paradas de los grupo en estas jornadas geológicas. Allí quedaron al descubierto cristales de cianita. “Alí o que lles amosei é que, ás veces, as rochas poden pasar por un proceso que lles produce un cambio. Neste caso, pola proximidade á faia de Viveiro, xerouse moitísima máis presión da que debería haber nese lugar nun principio e, como consecuencia, formouse a cianita, que a nivel industrial se emprega para facer ladrillos refractarios”.

Ollo de Sapo



Sin duda, uno de los puntos que más despertó la curiosidad entre los asistentes a estas rutas guiadas fue el gneis, una roca metamórfica conocida también como “ollo de sapo” y que tiene su origen hace cerca de 500 millones de años, en un importante y peligroso volcán submarino situado en esta parte de la península ibérica. “Era a formación estrela, á que facía referencia o título da actividade: o supervolcán de Galicia”, apunta el geólogo.



Además, otro de los platos fuertes de estas salidas de campo para disfrutar del paisaje que nos rodea y aprender sobre la geología, al mismo tiempo, fueron las antiguas minas de oro. “Na zona de Vilarboi houbo varias explotacións, aproximadamente nos anos 20. Ían seguindo unha serie de filóns de seixo que tiña un mineral que chamamos arsenopirita e que tiña altas cantidades de ouro. Con ese material o que facían era procesalo, mediante productos químicos para poder separar o ouro”, esclarece Canosa, que apunta a que “pese a ser minas de ouro, non atopariamos un filón co metal dourado que todos agora mesmo temos en mente, senón que sería, técnicamente, un ouro invisible, non perceptible á vista do ollo humano. Soamente mediante un procesado químico seriamos capaces de extraelo”, explica Fran Canosa.

Rutas también en lugo, ourense y pontevedra

Geolodía es una iniciativa de divulgación impulsada por la Sociedad Geológica de España (SGE) que nació en 2005 con una excursión al parque de Aliaga, en Teruel. Con el paso de los años varias provincias se han ido sumando a la propuesta, que plantea salidas de campo gratuitas, guiadas por expertos, con el objetivo de acercar esta ciencia natural a la ciudadanía. En el caso de Lugo, los participantes pudieron conocer en esta edición las peculiaridades de la zona de Viveiro, bajo el título “Del hierro Ordovícico a las Minas da Silvarosa: el patrimonio geominero de Viveiro”. Por su parte, Pontevedra desveló la riqueza geológica de las Islas Cíes y la Ría de Vigo y en Ourense los expertos explicaron “As Borreas, minería aurífera romana y su impacto en el paisaje”.