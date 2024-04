El supervolcán de Galicia y el ‘Ollo de sapo’ de Monfero, a la vista, en el Geolodía

Geolodía es una iniciativa de divulgación impulsada por la Sociedad Geológica de España (SGE) que nació en 2005 con una excursión al parque de Aliaga, en Teruel. Con el paso de los años varias provincias se han ido sumando a esta propuesta, que plantea diferentes salidas de campo gratuitas, guiadas por expertos, con el objetivo de acercar esta ciencia natural a la ciudadanía. Desde 2011 se realiza una marcha anual –las mismas jornadas, el primer o el segundo fin de semana de mayo– por cada una de las 50 demarcaciones administrativas de España. En la edición de este 2024 –el 11 y 12 del citado mes–el protagonismo del itinerario de A Coruña será para un concello de las comarcas: Monfero. Allí, el doctor en Geología Francisco Canosa –de la Asociación de Amigos do Parque Xeolóxico do Cabo Ortegal– guiará a los asistentes para descubrirles ‘Ollo de sapo, o supervolcán de Galicia’.



“Cada organizador, de cada Xeolodía, ten os seus propios criterios, sen haber nada establecido. No meu caso, busco zonas que son xeoloxicamente interesantes. No pasado foi no Ortegal, pola miña vinculación co Xeoparque, pero en moitas ocasións aproveito o interese particular de xente que é partícipe destas actividades e nos dan as facilidades para poder organizar no seu territorio un evento desta natureza. Neste caso partiu dun veciño de Monfero que tiña interese en que se celebrara alí”.



Canosa explica que como eje principal de la ruta estará el ‘ollo de sapo’ un tipo de formación geológica que hace cerca de 500 millones de años eran importantes y peligrosos volcanes submarinos que había en esta parte de la península ibérica. “Non serían, nin moito menos, os volcáns como os que estamos habituados a ver en Islandia ou na Palma, que xeran un tipo de rochas moi negras e porosas. Pero na terra hai outro tipo de volcáns e, de feito, os máis perigosos son os semellantes aos que tivemos nesta parte de Galicia”.

En el itinerario preparado por el geólogo cobrará, además, un papel importante la interpretación del paisaje. “Falamos de como un cambio de materiais pode facer que unha zona non sexa proveitosa para os cultivos pero si para ser empregada para usos forestais; ou outros lugares como o famoso Val de Xestoso, onde están eses grelos tan coñecidos, que está en relación precisamente con esas formacións de rochas antigamente volcánicas. En definitiva, axudamos un pouco a interpretar o que vemos na paisaxe, neste caso, con ollos de xeólogos ou xeólogas”.



Las actividades del Geolodía pueden ser muy variadas en su formato. En la edición de este año, explica Canosa, algunos desplazamientos del recorrido se llevarán a cabo en autobús, dado que el itinerario cubre prácticamente de un extremo al otro del ayuntamiento de Monfero. “Despois faremos unha pequena andaina en cada un dos puntos da visita.

Minas de oro

Otro de los puntos interesantes del itinerario propuesto por el geólogo será la visita a las antiguas minas de oro. “É un material que nesta parte de Galicia se intentou explotar sen moito éxito pero que a súa pegada quedou aí, polo que falaremos tamén da minería”.

El plazo de inscripción se abrirá el próximo 27 de abril y las personas interesadas podrán anotarse hasta el 4 de mayo.