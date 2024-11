Nuevas ayudas autonómicas en 2025 para los agricultores y ganaderos ecológicos

La Xunta anunció que la solicitud única de la Política Agrícola Común (PAC) del próximo año incluirá una nueva línea de ayudas a los productores ecológicos, con el objetivo de apoyar la incorporación de agricultores y ganaderos a este sector. Así lo comunicó la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, durante una visita a una granja ubicada en el municipio de Monfero, incidiendo en que los demandantes tendrán que estar registrados, antes de que finalice el 2024, en el Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica.



Desde el departamento autonómico explican que estas subvenciones tienen un carácter quiquenal y ya fueron convocadas en 2023, por lo que hasta transcurridos los cinco años del periodo del Plan Estratéxico da PAC, “as persoas que quixeran acollerse a esta axudas non o poderían facer ata o 2028”.

La Consellería pretende, así, “tenderlle a man” a aquellos productores que no pudieron optar a esta línea, “co fin de que non teñan que esperar (...) á apertura dunha nova”.



Gómez estuvo acompañada en su visita a la explotación monferesa –que cuenta con un censo cercano a los cien animales– por los directores xerais de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiro; y de la PAC e do Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño.



La titular autonómica señaló que “se segue a reforzar o sector agroganadeiro galego, contribuíndo tamén a cumprir cos obxectivos establecidos na PAC e no Pacto Verde Europeo”. En este sentido, recordó el cumplimiento de la Agenda 2030, “cunha aposta decidida pola sustentabilidade medioambiental para chegar ao 25% da terra en cultivo ecolóxico” dicho año.