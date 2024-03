Los amantes del queso hicieron pequeño el recinto ferial de San Ramón, en Moeche

Moeche se convirtió este fin de semana en la capital, sin discusión, del queso. El recinto ferial de San Ramón se quedó pequeño para albergar a los miles de amantes de este derivado lácteo que se acercaron desde muchos puntos de las comarcas –e incluso de más lejos– a la VI edición del la Feira do Queixo impulsada por el Concello, en colaboración con la Diputación de A Coruña.

La cita contaba este año, además, con una novedad: la celebración de la I Feira estatal de Queixarías Artesás QueRed, la red española que agrupa a más de 300 obradores artesanales. Ambas iniciativas buscan reivindicar las posibilidades de la transformación láctea vinculada a la calidad de los productos, unida a la sostenibilidad. Sin duda, uno de los mejores planes que ofrecía Ferrolterra para disfrutar del fin de semana y comenzar el lunes con buen sabor de boca.



Aquellos que se acercaron hasta el municipio modestino en la jornada de este domingo –la feria se inauguró ya el sábado, pero para el público profesional– pudieron encontrar una amplia variedad de quesos de todos los tamaños, texturas y sabores, expuestos y comercializados por el total de 39 queserías de la comarca, Galicia y España –junto a 16 puestos de artesanía agroalimentaria– que tomaron parte en esta última edición del evento gastronómico, que se ha convertido desde su puesta en marcha en 2016, en palabras de la propia alcaldesa del municipio, Beatriz Bascoy, en la ‘joya’ de las ferias de la localidad.



Muchos fueron los que se quedaron con las ganas de adquirir algunos de los quesos que se ofrecían en las degustaciones, muestra ello del éxito de ventas que se alcanzó este domingo. Una respuesta que se trasladó a otros puntos de la localidad, con los locales de hostelería completos. También la cantina del propio recinto, en la que se ubicó la pulpería Mambis, presentó una gran afluencia.

"O balance que nos trasladan os produtores é que venderon moito, que veu moitísima xente. Protección civil fala de máis de 15.000 persoas", aseveró la regidora.

Por su parte, Senén Ramos –Queixaría de Moeche– confirmaba la gran afluencia de público. "Pola mañá foi impresionante, a verdade. Estaba isto que non se podía levantar a cabeza. Todo o que veu, veu comprar", indicó.



Pero la Feira do Queixo supone mucho más. El Consistorio modestino programó para la ocasión un amplio programa de actividades entre las que se encontraron catas comentadas, showcookings, talleres infantiles –de elaboración de queso y cestería–, actuaciones musicales y de danza, así como sorteos de lotes de productos de la feria. "Os obradoiros cubriron todas as prazas, o showcooking, as catas non nos chegaron...", indicó Bascoy, calificando de "moi bo resultado, dun éxito" la celebración del evento. "O que vemos é que se consolida e que se mantén o nivel durante toda a xornada", añadió.



También visitas al castillo de Moeche, con facilidades para que el público asistiese a todas estas actividades gracias al ‘Tren do Queixo’, una iniciativa que el Concello saca adelante cada edición con la colaboración de Renfe.

Proyectos

QueRed presentó en la jornada del sábado los dos proyectos en los que está implicada la entidad. Una de ellas es la Ruta QueRed, cuyo fin es la creación de itinerarios por toda España con los diferentes tipos de queso como hilo conductor de experiencias turísticas que combinen la gastronomía, la cultura y el paisaje. Esta iniciativa, que actualmente se encuentra en fase de desarrollo de una aplicación móvil, cuenta con una inversión inicial de 200.000 euros.



El otro proyecto en el que se encuentra inmersa QueRed es Pastinnova. A través del mismo se están estudiando, tal y como explicó una de las queseras de la entidad, María Veiga, modelos novedosos de pastoreo en la cuenca mediterránea, que se adapten mejor a cada zona y que contribuyan a la sostenibilidad ambiental y social de la actividad ganadera.



En este primer día hubo tiempo, además, para la formación. Fue de la mano de la quesera y consultora Remedios Castro, que abordó la normativa en seguridad alimentaria –de ámbito europeo–.



Sin duda, la cita se ha convertido en un evento que cualquier amante del queso no querría perder y se consolida en el rico y diverso mapa de las propuestas gastronómicas que ofrecen las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.