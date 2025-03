Sarúm Varietés celebra su primer aniversario con una gran fiesta llena de espectáculos y sorpresas

Sarúm Varietés, el punto de encuentro cultural y de entretenimiento ubicado en el número 11 de Rego do Campo, en As Pontes, está de celebración. El proyecto, impulsado por el actor Juan Anillo, cumple su primer aniversario, y lo hará a lo grande con una serie de eventos especiales del 13 al 16 de marzo.

Anillo, con una extensa trayectoria en el cine, teatro y televisión en programas como Mitomanías o Lo + Plus, y películas icónicas como El día de la bestia, además de su participación en series recientes como Poquita Fe y Sueños de libertad, encontró en As Pontes el lugar perfecto para abrir su "taberna moderna". Pese a que la hostelería no era su especialidad, ha logrado consolidar un espacio que mezcla gastronomía y espectáculos en un ambiente único.

Actuación de Miriam Penela, que presentará su espectáculo Muñeca Brava. I CEDIDA



Un aniversario con mucho arte y música

"Abrimos un 14 de marzo del año pasado, pero vamos a celebrarlo el 13, 14, 15 y 16, así, a lo grande", comenta Juan Anillo. El evento arrancará el jueves 13 de marzo con la actuación de Miriam Penela, que presentará su espectáculo Muñeca Brava, acompañada al piano por Fernando Herrera. "Miriam es una artista completísima, actriz y cantante, y hace un show de tango y humor que es una auténtica joya", destaca Anillo.

El viernes 14 será el turno de Héctor Lera, un músico que ya ha visitado Sarúm Varietés en varias ocasiones. "Héctor viene de una familia de artistas, y tiene un repertorio propio muy especial. Además, aprovecharemos la ocasión para estrenar el videoclip de su canción Todavía Sueño, rodado aquí en As Pontes", adelanta el anfitrión.



El sábado 15, en la sesión vermú, el encargado de la música será el DJ D1SSONANCE, ofreciendo una propuesta electrónica. Por la noche, tendrá lugar la actuación de Puravisión, un espectáculo de cabaret, teatro y varietés a cargo de Lina Fontaine y Juan Anillo, garantizando entretenimiento para rato.

El domingo 16 de marzo, la jornada contará con la actuación de El Paulino, un personaje interpretado por el propio Anillo que, con su humor ácido y quejumbroso, improvisará sobre los temas que proponga el público. "Es un personaje que todos llevamos dentro, ese que se queja de todo, y la gente se va a reír mucho", explica Anillo.

Pero eso no es todo. Anillo adelanta que habrá "sorpresas tanto el sábado por la noche como el domingo por la mañana", aunque mantiene el misterio sobre los detalles. "No puedo contar nada, pero si todo sale bien, puede haber un sorpresón", deja caer con entusiasmo.

La jornada contará con la actuación de El Paulino. I CEDIDA



Gastronomía y exposiciones

Como en toda celebración, la gastronomía también tendrá un papel importante. Se podrán degustar los pinchos clásicos del local, como los patatines de sobrasada, los saquitos de langostino y la tapa estrella, el Rodolfo, un pan multicereal con crema de hongos, langostinos y alioli gratinado. "Recuperamos el Rodolfo, que fue un éxito en el Saborea este año, y la gente nos lo pide mucho", comenta Anillo.

Durante las celebraciones también se podrá disfrutar de la exposición de quen_son, artista y tatuador que ha decorado las paredes de Sarúm Varietés con sus obras. "Sus trabajos son impresionantes, y su exposición se podrá visitar hasta el 17 de marzo", puntualiza Anillo.

Así, con música, humor, arte, buena comida y alguna que otra sorpresa, Sarúm Varietés celebrará su primer año de vida, consolidándose como un referente cultural en As Pontes. "Ojalá podamos seguir muchos años más ofreciendo un espacio para la cultura y la diversión", concluye Anillo.