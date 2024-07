El mejor vinagre de España es gallego

Vinagres do Ribeiro ha alcanzado un nuevo hito en su trayectoria al ser reconocido como el mejor vinagre de España en el prestigioso concurso internacional Vinavin en Córdoba. Este reconocimiento se ha materializado con la obtención del Vinagre de Oro y Plata, consolidando su posición de liderazgo en la elaboración de vinagres artesanales y de calidad. Los premios Vinavin son los únicos galardones homologados a nivel internacional. Con estas nuevas distinciones Vinagres do Ribeiro completa un palmarés de dos oros, dos platas y un gran oro, todos conseguidos en las últimas 4 ediciones.

El vinagre galardonado, Albarro con crianza y aromatizado con pimientos de Padrón, destaca por su equilibrada acidez y el intenso carácter del pimiento. En nariz, ofrece notas afrutadas y un elegante picor que se despliega en boca, características que han enamorado a los paladares más exigentes del certamen. Por otro lado, Albarro I, aromatizado con laurel, se presenta con pinceladas especiadas y frutales, añadiendo una dimensión única a la oferta de Vinagres do Ribeiro.

Albarro con crianza y aromatizado con pimientos de Padrón. I CEDIDA

Estos vinagres, elaborados en la comarca de O Ribeiro, reflejan un compromiso con la tradición y la calidad. Según Xoán Pablo Lorenzo, fundador de la empresa, el éxito de estos productos radica en el respeto por los procesos de acetificación tradicional sin estabilización ni adición de sulfitos, permitiendo que el vinagre evolucione de manera natural aún después de ser embotellado. “Nos gusta aprender de los mejores, compararnos con ellos y así testear la calidad de nuestros vinagres”, apunta Xoán Pablo Lorenzo, que tiene un especial orgullo en destacar que “en Córdoba ya se conoce más O Ribeiro por nuestros vinagres que por sus magníficos vinos”.

Vinagres do Ribeiro ha logrado posicionarse no solo en Galicia, sino también en el resto de España, con presencia en más de 100 tiendas gourmet y 200 restaurantes, incluyendo reconocidos establecimientos con estrellas Michelin. Este reconocimiento en Vinavin no solo reafirma la calidad de sus productos, sino que también destaca la capacidad de Galicia para producir vinagres de altísima calidad. Cuenta además con presencia internacional ya que ya han exportado su vinagre a Canadá, Alemania y Países Bajos.

Con una producción anual que se espera alcance los 6.000 litros, Vinagres do Ribeiro sigue apostando por una elaboración artesanal que mantiene la esencia y el sabor auténtico de sus vinagres. Este premio es una prueba más de que Galicia puede producir grandes vinagres, poniendo en valor un producto que a menudo es subestimado.