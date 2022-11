MEGA propone descubrir los secretos de la cerveza La Quince en una nueva experiencia #BeerCraft

MEGA se prepara para vivir, el próximo 2 de diciembre, una experiencia salvaje. El Museo de Estrella Galicia celebrará la última sesión de la iniciativa #BeerCraft de este otoño junto a la cervecera madrileña La Quince, que, desde hace una década, invita a disfrutar a los apasionados de la cerveza de los sabores más salvajes y aromáticos del lúpulo. Las entradas están ya disponibles en www.mundoestrellagalicia.es.

Este otoño, MEGA invita al público a descubrir el universo craft, acercando al Museo de Estrella Galicia a los cerveceros artesanos más reputados, para poder descubrir y disfrutar de sus cervezas más singulares y otras curiosidades. Con esta iniciativa #BeerCraft, el Museo de Estrella Galicia presenta una vivencia cultural y gastronómica diferente en un espacio museístico único en España, experiencial y divulgativo, diseñado para ver, oler, tocar, probar y experimentar la cerveza, su historia, su cultura y su estilo más genuino.

En la cita del mes de diciembre la cervecera invitada a las sesiones #Beercraft de MEGA será La Quince. El viernes 2, a partir de las 20.30 horas, la Sala de Degustación del Museo de Estrella Galicia acogerá una velada en la que los participantes podrán probar las distintas variedades que ofrece la cervecera madrileña. La experiencia consistirá en una cata de seis cervezas artesanas maridadas con recetas de cocina de temporada elaboradas por la Cervezoteca Malte, toda una referencia de la nueva gastronomía coruñesa. Tal y como es habitual en las sesiones #BeerCraft, la jornada comenzará con una caña de bienvenida: la Roots Amber Ale, una tostada tributo, según La Quince, a la música reggae y a Bob Marley; seguida, en esta ocasión, de una cerveza Contubernio (una Bohemian pilsner madurada en barricas de manzanilla vieja, que nace de la colaboración entre Club Contubernio, Suberfuge Beer Company y La Quince Brewing Co.), acompañada por una receta de queso Campo Capela de invierno con mermelada de nabizas.

A continuación, los asistentes podrán saborear una cerveza Get Lucky (una Imperial Gose con piña y coco), maridada con carpaccio de gambón, gel cítrico de piña osmotizada y coco. No será la única sorpresa de la noche. El lado salvaje de La Quince se mostrará con su Wild Sour IV (una Sour Barrel Aged con uva picapoll), acompañada de ravioli de tanxgurro ahumado y fondo de marisco. Por su parte, la Txak or Lee (una Farmhouse Grape Ale con uvas Hondarribi Zuri) maridará con guiso de faba de Lourenzá, berberecho de Noia y algas. Finalmente, la Vanilla Black Block (una Imperial Stout Blend de La Pirata Black Bloc y Vanilla Black Velvet) pondrá el broche de oro a la última cita #BeerCraft de este 2022.

La Quince

“Brew Wild” es la filosofía que marca el carácter de La Quince Brewing Co. La cervecera artesana madrileña nace en 2013 con el objetivo de transformar el panorama cervecero a través de un sello propio y fuerte personalidad. Su propuesta: cervezas salvajes, sabrosas y aromáticas con ingredientes de primera calidad que se acompañan de oscuras y carismáticas ilustraciones del malagueño Antonio Bravo en las etiquetas de las botellas y latas, confirmando así una personalidad única dentro del sector.

Su ambición por expandir su proyecto y filosofía ha llevado a La Quince a trabajar con un modelo de producción itinerante: en menos de una década ha elaborado más de 300 variedades de cerveza en 78 fábricas situadas en 9 países diferentes. Este mes de diciembre llegan a MEGA para presentarnos el lado más salvaje de la cerveza artesana.