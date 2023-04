Miles de ganaderos toman Lugo con tractores y animales para exigir una subida

Unos dos mil ganaderos, con animales de sus explotaciones, y alrededor de 300 tractores tomaron este martes el centro de la ciudad de Lugo en una manifestación convocada por Gandeiros Galegos da Suprema para exigir una subida del precio de la carne en origen, porque el incremento de los costes de producción “está ahogando” a los productores.



Detrás de una gran pancarta con el lema “Basta xa. Nin prezo nin axudas”, los ganaderos cubrieron a pie la distancia de varios kilómetros que separa el Polígono de As Gándaras, donde comenzó la manifestación, del centro histórico de la ciudad, donde terminó la protesta.



Además de cencerros para hacerse oír, muchos ganaderos, casi todos vestidos con chalecos amarillos que llevaban impreso el logotipo de Gandeiros Galegos da Suprema, portaban carteles con mensajes como “O que queira lobos que os manteña el, non a costa dos gandeiros”, “Se o campo non produce, a cidade non come”, “Ratas, corvos, lobos, políticos e sindicatos van todos no mesmo saco”, “Os mellores bombeiros son os gandeiros” o “Sindicatos igual a chiringuitos”.



Detrás de los manifestantes que hicieron el camino a pie, circularon alrededor de trescientos tractores, que también se agruparon el Parque Empresarial de As Gándaras.



La manifestación discurrió por la Rolda Norte y por la segunda ronda para acceder al centro de la ciudad a través de la Rúa Castelao. Al llegar a la confluencia con la Rolda da Muralla, los tractores se desviaron hacia la derecha para bloquear esta vía, que rodea el monumento romano, y pasar por delante de la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en Lugo.



Personas y animales accedieron al centro histórico por la puerta de la Muralla y la Rúa do Teatro, en dirección a la Praza de Santo Domingo y la Praza de Armanyá, donde tiene su sede la Subdelegación del Gobierno.



Entre los manifestantes estaba Iván, un joven ganadero de Monterroso, quien recordó que en los últimos meses “el precio de la carne ha subido 30 céntimos”, pero todavía no llega a lo que se pagaba “hace treinta años”.



“Hace treinta años, el kilo se pagaba a mil pesetas, a 6 euros, pero a nosotros nos ha subido el precio del pienso, que está a 500 euros la tonelada, y otros insumos, además del gasóleo agrícola, que compramos a 1,10 euros. Todo ha subido, menos lo que nos pagan por la carne”, lamentó.



Ana, que vino desde A Fonsagrada, reconoce que el sector “está muy mal”, porque “los costes han subido, pero sin embargo recortan las subvenciones de la PAC” y “los animales salvajes no nos dejan vivir”.



En términos similares se expresaba Tania, con una explotación en ese mismo municipio. “Estamos aquí para reclamar que suba el precio que se nos paga por la carne que producimos. Al consumidor sí le subió el precio, pero a nosotros no. Además, la PAC nos condiciona muchísimo, porque son muchos trámites que luego no se ven repercutidos en un mayor beneficio para nosotros”.



Además, recordó que el lobo también se ha convertido en un problema. “No queremos que se extinga”, aclaró, pero “sí que lo controlen de algún modo”, porque “tenemos que vigilar a nuestros animales día y noche para defenderlos”.



Por su parte, el presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, reconoció que la subida de los costes de producción está “ahogando” a las explotaciones gallegas, también porque están “vendiendo la carne con precios de hace treinta años” o incluso inferior”.