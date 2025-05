Galicia rexistra un total de 213 transplantes de medula ósea en 2024, 36 menos que en 2023

Galicia rexistrou 213 transplantes de proxenitores hematopoéticos (TPH), coñecido como transplante de medula ósea, durante 2024, o que supón 36 menos que os 249 de 2023.



Este descenso contrasta coa tendencia á alza de España, que alcanza un novo récord en 2024, ano no que se realizaron 3.844 procedementos, o que supón un aumento do 2,8% respecto a 2023 e unha taxa de 78,9 transplantes por millón de poboación (p.m.p), cifra idéntica neste caso á rexistrada en Galicia.



Así se desprende da memoria anual da Organización Nacional de Transplantes (ONT), que o Ministerio de Sanidade publicou este xoves. O documento recolle que, desde que en 2012 puxérase en marcha o Plan Nacional de Medula Ósea (PNMO), os TPH creceron un 42% en España.



“Todos facemos enormes esforzos por garantir o acceso dos pacientes a este tipo de transplantes que se efectúan sobre todo para o tratamento de enfermidades hematolóxicas, sobre todo leucemias, linfomas e outras como o mieloma múltiple”, sinalou a directora xeral da ONT, Beatriz Domínguez-Gil, quen destacou que a memoria “vén cargada de boas noticias”.

Logrouse superar o obxectivo de 500.000 doantes rexistrados marcado polo Plan Nacional



Segundo detalla o informe, do total de transplantes de medula ósea realizados o pasado ano, 2.246 (58%) efectuáronse con células do propio paciente, mentres que os 1.598 restantes (42%) fixéronse con células obtidas de doantes, isto é, transplantes aloxénicos.

A taxa de TPH aloxénico foi de 32,8 p.m.p., unha cifra que duplica a media europea, que se situou en 14,8 p.m.p. en 2023, o último dato dispoñible no Rexistro Europeo de Transplante de Medula Ósea.



O máximo de actividade de transplante de medula ósea rexistrouse en Madrid, con 722 intervencións; seguida de Andalucía, con 633; e Cataluña, con 610. En taxas por millón de poboación, a maior actividade rexistrouse en Navarra (162,7), Cantabria (147,5) e Murcia (104,5).



En contraposición, A Rioxa, Estremadura e Aragón foron as comunidades nas que menos transplantes de medula ósea efectuáronse, con 18, 44 e 55, respectivamente. Por taxas p.m.p., foron Castela-A Mancha (29,7), Aragón (41) e Estremadura (41,9).

Perfil novo e feminino



O Rexistro de Doantes de Médula Ósea (Redmo) conseguiu superar en 2024 o obxectivo de 500.000 doantes rexistrados marcado polo PNMO, ao sumar 30.010 novos doantes, un crecemento do 27% respecto a 2023.



A media de idade dos doantes no Redmo é de 41 anos, sendo máis da metade dos doantes rexistrados (52%) menor de 40 anos. En canto ao sexo dos doantes, a poboación feminina segue sendo maioritaria e representa o 64% do rexistro. Con todo, a necesidade de incorporar máis doantes homes evidénciase nas solicitudes dos centros trasplantadores, pois estes melloran a efectividade do transplante.



Por outra banda, España dispón de 61.214 unidades de sangue de cordón umbilical (SCU), un 8% das almacenadas no mundo (768.227), sendo o maior rexistro de Europa e o terceiro a nivel global. En 2024, utilizáronse 68 unidades de SCU de España para a realización de TPH, 14 en pacientes residentes no noso país e 54 no estranxeiro. Nos 19 transplantes de SCU realizados en España en 2024 utilizáronse unidades de SCU de bancos públicos.