Feijóo pide "paralizar todas las fiestas de Fin de Año" y avisa: quienes las adelanten no cobrarán ayudas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado este miércoles un llamamiento a la "corresponsabilidad" del sector del ocio nocturno y ha pedido "paralizar todas las fiestas de Fin de Año", antes de hacer una advertencia: "Si se adelanta la fiesta para hacerla antes, todo parece indicar que no van a tener derecho a indemnización".







"No podemos cobrar por no hacer una fiesta el 31 y hacerla el día 29", ha sentenciado Feijóo, en la comparecencia posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo. Fuentes de la Xunta, consultadas por Europa Press, han ratificado que la orden en la que se regularán estas ayudas incluirá de manera expresa que los empresarios del ocio nocturno que adelanten la celebración de Nochevieja no tendrán acceso a ayudas.





La orden recogerá expresamente que quienes opten por adelantar la celebración de Nochevieja no tendrá derecho a indemnización





Feijóo ha defendido la buena voluntad con la que ha actuado la Xunta en relación al sector del ocio nocturno y ha recordado que, frente a otras comunidades, Galicia no adoptó ninguna restricción hasta esta semana. Y ha esgrimido que, además, se acordaron indemnizaciones que van desde los 2.500 hasta los 40.000 euros según el tamaño del local, en el caso de que optasen por cerrar en vez de la reducción horaria.





A renglón seguido, ha reiterado de nuevo las características de la Ómicron y la explosión de casos que se están registrando. Ante la "avalancha" de casos y dado a que el público que acude mayoritariamente a locales de ocio nocturno son menores de 50 años, grupo en el que la incidencia es mucho mayor y aún pendiente de la vacuna de refuerzo, ha insistido en que hubo que actuar.





Y se hizo, ha vuelto a defender, con medidas "proporcionales" y por un tiempo limitado. Por ello, el mandatario gallego ha apelado al ocio nocturno para que "paralice todas las fiestas de Fin de Año" y se una a las ayudas de la Xunta.





"PEDIMOS CORRESPONSABILIDAD"

Eso sí, la apelación ha ido acompañada del aviso de que, si se adelantan las fiestas para hacerlas antes de que entren en vigor las limitaciones, los empresarios que opten por ello no tendrán derecho a indemnización alguna.





"Pedimos corresponsabilidad y que, en un contexto epidemiológico delicado, se preserve la salud", ha zanjado.