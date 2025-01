Exposicións, teatro, cine e reedicións “únicas” dan o pistoletazo de saída ao ‘Ano Castelao’

Institucións políticas, sociais e culturais vólcanse coa celebración do ‘Ano Castelao’ este 2025, efeméride coa que, aproveitando o 75º aniversario da morte do intelectual, buscan “enxalzar a súa contribución histórica” e achegar a súa figura a toda a sociedade.



Para iso, durante 2025 sucederanse as exposicións, representacións teatrais, reedicións de obras do rianxeiro e coloquios, entre outras actividades.



Entre as propostas impulsadas pola Xunta, que a finais de 2024 aprobaba a celebración desta conmemoración, destaca a recreación virtual de Castelao nunha exposición na Cidade da Cultura que permitirá interactuar con el, e na que tamén se reproducirá a súa voz.

As actividades programadas amosan aspectos da súa vida, do seu pensamento e a súa creatividade



Así, será o propio Castelao o que guíe aos visitantes nun percorrido pola súa vida, obra, achegas intelectuais e políticas e tamén creativas, a través dos seus debuxos. Esta recreación no Metaverso será posible gacias ao proxecto Galiverso, na Cidade da Cultura, unha iniciativa das consellerías de Cultura e de Educación, que emprega as tecnoloxías inmersivas.



En colaboración coa Fundación Castelao e a Editorial Galaxia reeditaranse as dúas versións que Castelao deixou publicadas da súa peza teatral ‘Os vellos non deben de namorarse’, estreada en Bos Aires en 1941.



Así mesmo, procederase á dixitalización, co Instituto Pai Sarmiento, da documentación descuberta sobre o proceso de aprobación do Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936, no que Castelao participou.



Dende Educación traballarán tamén para a difusión do legado cultural e intelectual do rianxeiro entre os máis pequenos, con actividades educativas e de lecer que levarán a cabo nos centros escolares de toda Galicia.

RAG e Consello da Cultura



A Deputación de Pontevedra tamén preparou unha programación para honralo, que se concentrará no Museo de Pontevedra. Os primeiros martes de cada mes realizaranse visitas guiadas ás salas que o Museo de Pontevedra dedícalle a Castelao e que se estrearon o 7 de xaneiro, día no que se conmemoraba o 75º aniversario do seu falecemento.



É necesario reservar prazas na web. Tamén está a disposición dos interesados para a súa descarga o PDF do libro ‘Ensenciais. Castelao non Museo de Pontevedra’, unha introdución á súa figura e á obra presentes na institución.



Pola súa banda, o Consello dá Cultura Galega (CCG) publicará cada mes coleccións documentais que permitirán coñecer aspectos menos visibles da súa biografía, proxectos de conmemoración da súa figura e o seu papel na construción da Galicia moderna.

A Real Academia Galega (RAG) abrirá unha sección na súa páxina web desde a que se divulgarán os fondos bibliográficos, hemerográficos e fotográficos relacionados con Castaleo que posúe. Tamén incluirán doce pezas comentadas por membros da RAG e doutras personalidades da cultura.

Exposicións



O Museo do Pobo Galego acollerá a exposición ‘Castelao: ou retorno a Galicia, 1984’ e que logo se poderá visitar en Lugo.



O Concello de Rianxo abrirá o 17 de xaneiro a exposición ‘Vos homes, por Castelao, na colección Roberto Taboada’.



O Museo Provincial de Lugo abrirá tamén o proxecto ‘Castelao de Sempre en Galiza ao Consello de Galiza (1934 - 1944)’.



Abanca e A fundación colaboran co Concello de Ordes para expor no Museo do Traxe Juan José Linares, a mostra ‘Castelao grafista (facsímile)’. Conta con pezas procedentes das coleccións de arte de Abanca e Afundación e “reflicte a evolución tanto do compromiso ético, social e político do artista rianxeiro, como dos seus recursos plásticos e a súa querenza pola ilustración”.

Audiovisual e artes escénicas



O Museo de Pontevedra acolle a proxección de ‘Castelao: de chumbo a verba’. No concello de Rianxo están programados en xaneiro diferentes espectáculos.



Tamén se presentará unha serie de visitas teatralizadas, así como un concerto e un concurso escolar.



En leste mesmo municipio terá lugar unha nova edición de ‘Non bico un cantar’, proxecto do CCG e das consellerías de Educación e Cultura, no que un coro de nenos de toda Galicia cantará pezas de Castelao.