La Xunta sitúa en mayo el inicio del puente del tren al puerto exterior

Las obras del puente de la conexión ferroviaria del puerto exterior que cruzará A Malata comenzarán, en un principio, el próximo mes de mayo. Así lo adelantó ayer la conselleira do Mar, Rosa Quintana, durante una visita institucional a las instalaciones de Caneliñas para conocer de primera mano los avances en el túnel de conexión con A Graña y los primeros compases de la construcción de la nueva red ferroviaria interna.



Quintana, que estuvo acompañada del presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea; la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; y la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, apuntó también que se esperaba que las obras concluyesen a lo largo del segundo semestre de 2023 –oficialmente la finalización de la misma debería ser en mayo, pero desde las administraciones se prevén retrasos–. De esta forma, la responsable de Mar calificó el proyecto de “importantísimo” para “recuperar a competitividade do porto de Ferrol”, haciendo hincapié en la dificultad de una obra “que prácticamente foi artesanal, indo paso a paso e mirando como se comportaba a montaña”.



En cuanto a la mencionada red ferroviaria interna –cuyas primeras dos fases ya se han iniciado y una tercera que comenzará en breves–, los planes de la Autoridad Portuaria pasarían por que estuviese finalizada este mismo mes de octubre, a pesar de los posibles retrasos. A este respecto, Quintana apeló a Gobierno central para que estableciese “as medidas necesarias para que se termine con esta folga do transporte”, uno de los principales motivos por los que se prevén demoras.









Obra compleja





Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea, explicó, al ser preguntado por los medios, que, a pesar de que el final de la obra está fijado para mayo de 2023, “no va a ser fácil” concluir en esa fecha. Barea señaló que se trata de un proyecto “complejo” y que “es probable que exista alguna clase de modificación” a medida que se avancen los trabajos, a lo que habría que sumar problemas como el paro del transporte o el suministro de materias primas –el presidente apuntó que las obras llevaban ya cuatro días paradas–. En lo referente al puente sobre A Malata, Francisco Barea aclaró que tendrá cinco pilares dobles –el máximo permitido por la Declaración de Impacto Ambiental– y que las fechas de ejecución “tienen que ser entre mayo y septiembre”.



Finalmente, el presidente apuntó que la nueva línea de contenedores de la singapurense X-Press Feeders, que conectará la ciudad naval con Asia y Estados Unidos a través de Algeciras, está “cerrada” y que su activación dependerá de que sus operadores completen sus trámites.