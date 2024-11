La Xunta adquiere dos inmuebles en Ferrol Vello en el marco del Rexurbe

El parque de vivienda pública propiedad de la Xunta en los barrios históricos de Ferrol continúa aumentando. Ayer mismo, la conselleira de Vivenda e Infraestruturas, María Martínez, anunció, durante una visita a la ciudad naval, la adquisición de dos nuevos inmuebles en el barrio de Ferrol Vello –concretamente en la calle San Francisco–, lo que eleva hasta 24 los edificios en manos de la administración autonómica en el marco del programa Rexurbe.



Este, no obstante, no fue el único anuncio de Martínez Allegue en el marco de esta iniciativa, sino que además se ha licitado la ejecución de la rehabilitación de otras dos viviendas compradas previamente en las calles Benito Vicetto y Castro.



Respecto a los edificios recientemente adquiridos, la responsable autonómica detalló que la construcción de ambos databa de 1880 y que serán reformados para dotar a la ciudad de más vivienda protegida. Estos inmuebles, señaló, “destinarémolos a alugueiro social entre aqueles que estén inscritos no Rexistro de Demandantes do Concello de Ferrol”, que actualmente suma 491 personas. En este sentido, María Martínez aseveró que el objetivo de la Xunta no es solo el de recuperar inmuebles históricos denostados y dotar a las urbes de mayor vivienda social, sino también “revitalizar” y “volver a dar vida” a estos barrios –de hecho, el gobierno gallego pretende realizar seis nuevas actuaciones antes de que finalice el presente año–.



Por su parte, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, que acompañó a la conselleira, defendió que el trabajo conjunto entre administraciones en materia de vivienda, afirmando que “as cidades se constrúen cando unimos esforzos”. Asimismo, el regidor apuntó que, en el marco del programa Rexurbe, la zona de Ferrol Vello era un referente para Galicia, agradeciendo a la Xunta que siga apostando por esta área. “Eses inmobles de carácter público van dinamizar tamén a actividade privada de rehabilitación do barrio”, apuntó Rey Varela, aseverando que, en consecuencia, las administraciones deben ejercer “de ponte” para la posterior entrada de empresas.