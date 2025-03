Vecinos de Santa Mariña piden celeridad en la retirada de cables y elementos de la casa derribada

Aunque el inmueble que ocupaba el número 110 de la carretera de Catabois ya no existe porque fue finalmente derribado el 18 de marzo, después de que los Bomberos acordonasen la acera once días antes por seguridad, los vecinos de los edificios colindantes temen que los trabajos pendientes no se terminen.



Confirma el Concello que estaba declarado ruinoso y, “tras un intenso trabajo por parte de Urbanismo”, se logró su demolición, algo que los residentes de la zona llevaban pidiendo años.

Ahora, tras conseguir esta “victoria”, insisten en que se retiren los elementos que todavía ocupan la parcela y pueden ser peligrosos, como el cableado o los salientes de ladrillo y hormigón de los lados.