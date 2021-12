La vacunación contra el covid cumple un año con 400.000 dosis puestas

El matrimonio formado por María Dolores Parrilla y Victoriano Carracedo fue el primero en recibir la vacuna contra el coronavirus en el área sanitaria de Ferrol. Fue en la residencia de mayores de Caranza, en la mañana del 29 de diciembre de 2020, en medio de una enorme expectación. Con gran optimismo recibían un medicamento que se iba a convertir en el gran protagonista de 2021. Las dosis llegaban en los primeros meses con cuentagotas (el primer día fueron 75) y no pudieron evitar la ola de SARS-CoV-2 que en enero y febrero asoló Galicia y que dejó en Ferrolterra el mayor número de muertes de la pandemia y unas cifras catastróficas de casos ingresados y en Cuidados Intensivos.



Sin embargo, la aparición de las vacunas cambió el curso de la enfermedad, a pesar de las nuevas variantes que las ponen constantemente a prueba y de la necesidad de “revacunarse”. Ayer mismo, en medio de una subida de casos sin precedentes, la comparación con el mes de febrero demuestra hasta qué punto han hecho efecto. Con los mismos casos activos que los comunicados ayer, 1.850, el 1 de febrero había en el Marcide 188 personas ingresadas, 24 en la UCI, y se comunicaban cinco muertes (tres procedentes de residencias de mayores), en medio de un desolador parte de bajas que se incrementaba cada día. En la actualidad, también con 1.850 casos activos, no hay positivos en residencias de Ferrolterra, según el informe semanal del Sergas, y las personas ingresadas con coronavirus en el Marcide son 15, con dos de ellas en la UCI. Ayer mismo se comunicaba a última hora un fallecimiento, el de una mujer de 89 años, en el CHUF. Es la novena víctima desde el inicio de esta ola, a mediados de octubre.



Se han puesto en el área sanitaria, con cifras del viernes, 396.879 dosis (ahora ya superan las 400.000) y 161.454 personas tienen doble pauta (un 86% del total de la población). El refuerzo ha llegado a 84.067 vecinos.



La situación dista de ser tranquila, ni para la ciudadanía ni para los servicios sanitarios. Ayer se sumaban 265 diagnósticos más al total, en un nuevo récord, y no se vislumbra un freno. El impacto es enorme en la atención primaria y se teme la llegada de la ola al hospital, aunque la situación es incierta debido a la elevada vacunación, a las terceras dosis ya puestas y a los indicios que apuntan a una menor gravedad de la variante. Los expertos más optimistas avanzan que se está dando un gran paso en la conversión de la pandemia en una enfermedad endémica pero piden la máxima precaución.



Los municipios continúan su escalada, pasando ya de 1.000 de incidencia en Ferrol, Narón y Valdoviño. Solo Moeche resiste todavía, después de que ayer cayese también Cerdido.