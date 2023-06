El último pleno del mandato dice adiós a media docena de ediles

Tres días antes del pleno de toma de posesión de la nueva corporación, la saliente celebró, como es habitual, la última sesión del mandato, con la aprobación de las actas pendientes.



El pleno fue breve y bastante silencioso ya que no tomó la palabra más que el alcalde en funciones, el socialista Ángel Mato, que deja su cargo desde el próximo sábado para lo ocupe el popular José Manuel Rey.

Mato agradeció “ter compartido esta corporación” y “aos que non van estar na seguinte” les deseó “o mellor no persoal e que teñan moita sorte no profesional”. Señaló que fue un “placer” compartir con los demás concejales este cuatrienio y tuvo también palabras para los trabajadores municipales y el funcionariado por su labor, especialmente teniendo en cuenta la situación de este mandato, que se vio duramente afectado por la pandemia.



No hubo, como en otras despedidas de corporación, más intervenciones, pese a que hasta media docena de concejales no volverán a ocupar su asiento en los próximos cuatro años. Sí se hizo, sin embargo, la tradicional foto de corporación antes de que esa imagen se repita pero ya con los nuevos rostros.

Desde el sábado todos los grupos municipales tendrán incorporaciones nuevas pero también “bajas” en sus filas con respecto a este cuatrienio.



De este modo, esta tarde fue momento de despedidas en las filas populares, donde Viví Suárez y Ana Leira serán las únicas que no repitan en la toma de posesión del sábado. Rosa Martínez, sin embargo, sí estará, ya que la renuncia de Alejandro Padilla la convierte nuevamente en concejala.

En el grupo socialista no repetirán otros dos ediles: Antonio Golpe y Cristina Prados. Pero será en Ferrol en Común donde se produzcan más bajas, ya que de los tres concejales de que disponía en este mandato –Jorge Suárez, Suso Basterrechea y Saínza Ruiz– solo quedará el actual portavoz.

El único partido que no cambiará de caras es el BNG, que mantiene a Iván Rivas y María do Mar López, con la incorporación de un edil más –Roberto Montero, que ya pasó anteriormente por el Concello–.



El sábado, a las 12.00 horas, el pleno volverá a llenarse en una sesión más larga y con mucho más público, ya que es momento de contar con familiares e invitados de los concejales que toman posesión de su acta, además de tomar el bastón de mando el nuevo regidor local, José Manuel Rey Varela.



Junto a él se estrenarán en su grupo Blanca García, Patricia Cons, José Antonio Ponte Far y María del Carmen Pieltain. Es la formación más “rejuvenecida” del arco municipal. Las demás formaciones aportarán una única novedad cada uno de ellos. En el PSOE llega al Concello Montserrat Dopico; en el BNG, Roberto Montero; y en Ferrol en Común, Nerea P. Carballeira.



También fue ayer día de despedidas en el Parlamento Gallego, donde dejó su escaño el ferrolano José Manuel Rey para cambiarlo por el de la Alcaldía. El decano de los diputados que ayer se despidieron, señaló que le cuesta decir adiós aunque afronta con ilusión retornar al ayuntamiento ferrolano porque “el cambio es ley de vida” y “quien no se acostumbre al cambio no va a ser capaz de sobrevivir”.

En sus últimas palabras en la bancada de O Hórreo valoró ese espacio como un lugar que “sirve para llegar a acuerdos, hablar, debatir y compartir momentos alegres y tristes” con los demás representantes.