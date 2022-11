UDC y Navantia premian la innovación de dos trabajos de máster del campus

Eligieron el Campus de Ferrol para cursar el Máster en Ingeniería Naval y Oceánica que se imparte en la EPEF y en ese mismo escenario recibieron ayer los galardones del Premio á Innovación Navantia para trabajos de fin de máster convocado por la Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos, iniciativa impulsada por la Universidade da Coruña y la compañía naval pública.



Pau Mestre Fonollosa (Freginals, Tarragona; 1996) se alzó con el primer premio, dotado con 1.500 euros, por su proyecto “Predicción del EEOI de un buque en fase de diseño mediante simulación de navegación”. Alejandro Torres López (Gran Canaria; 1997), por su parte, recibió el accésit (valorado en 500 euros) con el trabajo “Estudio de confort de un espacio de habilitación”. El primero estuvo presente ayer en la cita celebrada en el salón de actos de Esteiro a la que, sin embargo, el segundo no pudo asistir por motivos profesionales.



Pau regresó así a la ciudad naval de la que se marchó tras finalizar la ingeniería naval superior –la técnica la cursó en Barcelona– y los dos años del máster. Pasó el verano en su pueblo y ahora mismo está preparando la documentación y las maletas tras resultar finalista en una oferta laboral fuera del país.



En el proyecto premiado, Mestre Fonollosa simula computacionalmente el EEOI (Índice de Eficiencia Operacional, MEPC.1/Circ.684) de un buque gasero en fase de diseño, es decir, previo a la existencia del buque en sí.



“El EEOI es esencialmente un número, que representa el CO2 producido por carga transportada y distancia recorrida de un buque. A menor EEOI, más eficiente se es. El problema per se es que como el nombre indica, el EEOI es operacional, es decir, se calcula en operación, y el barco debe existir para esto”, explica el autor del trabajo. Él plantea que se conozca antes de esto. “Para poder realizar tal afirmación, modifiqué un simulador de propulsión (de origen militar) a imagen de un buque gasero existente del cual tenía datos operativos muy concretos. Para validar el simulador, y el proceso que planteo, los datos operativos reales del buque debían concordar con los datos simulados del mismo. El proyecto fue exitoso, pues los resultados coinciden, validando así el proceso que planteo”, añade.



De su estancia en el campus ferrolano destaca que “desde el primer día que llegué hasta que me fui me impresionó lo próximo que está ‘al mundo real’. En universidades, es habitual que las lecciones queden modelizadas a algo académico, pero en Ferrol no sólo vimos e hicimos prácticas con un canal de olas, también tenías la industria naval al alcance de la vista, muy cerca del campus, y profesorado muy actualizado y competente en el sector. Los proyectos, por ende, no han sido meramente académicos, no se alejaban de la realidad, eran la realidad”, enfatiza.



Accésit

El que no pudo regresar ayer a Ferrol para recibir el accésit fue Alejandro Torres, que tras finalizar el máster el pasado curso ha vivido a lo largo de este último año por diferentes localidades españolas hasta desembarcar, de nuevo, en su lugar de origen, Gran Canaria. Allí desarrolla actualmente su profesión en el sector de las reparaciones, como ayudante de jefe de buque. Se encarga de la dirección de obra, calidad, presupuestos, revisión de trabajos y ayuda al armador o a las contratas, en función de como sea el proyecto.



El trabajo de fin de máster con el que ha logrado el accésit tenía como objetivo “completar ese hueco de información que nos falta, en cuanto a estudios, en el ámbito del confort naval”, cuenta. Él se centró específicamente en el confort térmico.



“A través de un software específico realizaba un análisis de elementos finitos para comprobar cuál era el mejor aislante que podía obtener los mejores beneficios en cuanto a confort y por ende que supusiese una posible reducción del uso de combustible, es decir, mejorar la eficiencia energética del buque”.explica el exalumno ferrolano.



Del Campus de Ferrol destaca sobre todo la presencia del canal de ensayos hidrodinámico, “que no es muy común en el resto de universidades y es muy interesante, porque además cuenta con tecnología muy avanzada que nos permiten evolucionar rápidamente”, dice.



De la ciudad naval, en la que residió durante los dos cursos del máster, lo que más le gustó fue el entorno, “lo que puedes encontrar alrededor, como los castillos, las diferentes playas... Es un lugar bastante bonito”, destaca.



El acto de entrega de los premios celebrado ayer en Esteiro, que precedió a la charla de Mirko Tomán (Siemens) con la que se abrió la nueva temporada del ciclo de conferencias de la cátedra, contó, entre otros, con la asistencia del rector, Julio Abalde; el director de Navantia Ría de Ferrol, Eduardo Dobarro; el alcalde de la ciudad, Ángel Mato; y los directores de la Cátedra impulsada hace unos años por la Universidade da Coruña y Navantia, Fernando Lago y Ana Álvarez.