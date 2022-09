Tres millones de metros cuadrados de suelo industrial al servicio del tejido empresarial naronés

El Ayuntamiento de Narón es un referente en suelo industrial en la comarca y también en Galicia. De hecho, en su día presentaba la mayor oferta de suelo para la industria de toda la comunidad –una parte muy importante ya ocupada–, con tres millones de metros cuadrados de superficie destinada a estos fines en los tres polígonos que tiene en su territorio: Río do Pozo (1.600.000 m2), A Gándara (800.000 m2) y As Lagoas (600.000). El hecho de que Narón pudiera ofrecer durante años unas instalaciones e infraestructuras modernas en un entorno urbanizado y situado junto a las principales vías de comunicación han favorecido la implantación de empresas en el municipio, cabecera de comarca en cuanto a oferta de suelo industrial. Cabe precisar que el centenar de empresas ubicadas en Río do Pozo podría aumentar en los próximos meses.

Señales renovadas



El polígono industrial de Río do Pozo cuenta desde la pasada semana con cuatro nuevas señales verticales de gran formato indicando los accesos al parque empresarial desde la autovía AG-64 que une Ferrol y As Pontes y los localizados en la zona de O Val y San Mateo. El edil de Promoción Económica, David Pita, indicó que se ha acometido una inversión de unos 15.600 euros. El edil recordó que la actuación se suma a la realizada el pasado mes de enero, también en este espacio, cuando se instalaron otros cuatro paneles en los accesos por las avenidas de Bernardo Romero y Gonzalo Navarro. “Continuamos avanzando na sinalización deste parque empresarial, o máis importante da comarca e o terceiro de maior superficie en Galicia”, precisó el concejal, quien valoró positivamente los trabajos ejecutados con la instalación de los paneles informativos verticales, realizados todos en aluminio y rotulados con vinilo