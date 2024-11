Trece concellos mejoran el índice de empleo industrial el último año

La situación industrial de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal ha evolucionado positivamente a lo largo de los últimos doce meses y, en términos de empleo, hay ahora 183 trabajadores y trabajadoras más que en septiembre de 2023. Si la comparación se establece con la década anterior, la mejoría es aún mayor, pues entonces había en el conjunto de los veinte concellos de Ferrolterra 388 empleos menos vinculados con el sector secundario. Cabe recordar que hace una década, el sector naval atravesaba por una situación delicada, sin apenas carga de trabajo y con el astillero de Fene afectado todavía por el veto a la construcción naval civil impuesto por Bruselas.



Ahora, la realidad es diferente, como también lo son las expectativas para el medio plazo, con pedidos –en el caso de la fabricación militar– que darán plena ocupación a lo largo de la próxima década.



En una visión general, el empleo industrial se incrementa tanto en relación con 2014 como con 2023, aunque no en la misma proporción que el mercado laboral en general. Por ejemplo, en 2014 había menos de 57.000 vecinos y vecinas de los veinte municipios de la comarca afiliados a la Seguridad Social; de ellos 9.241 tenían un puesto de trabajo del sector industrial, es decir, el 16,2% se dedicaba a una actividad de este ámbito.



En 2023, hace un año, las comarcas tenían casi 62.800 cotizantes –casi 6.000 más–, de los que 9.344 –apenas 103 más–, para un índice del 14,8%. En estos momentos –a falta de que se publiquen los datos de octubre, en los próximos días– las afiliaciones suben hasta las 63.421, con 9.627 empleos industriales –el 15.1% del total–. Es decir, en el último año, los trabajos vinculados a este sector han ganado peso específico.



Comarcas

Sin embargo, no en todos los municipios ni comarcas se ha producido este incremento, pues no en todos la incidencia de la actividad industrial es la misma. La que mantiene la estabilidad es la de Ferrol –donde se concentra la mayor parte de la población y del empleo, con más de 51.000 afiliaciones a la Seguridad Social–, que tiene ahora 216 trabajadores de la industria más que hace un año y 473 con respecto a 2014.

En el Eume (A Capela, Cabanas, Monfero, Pontedeume y As Pontes), hay ahora 46 empleos menos que en septiembre de 2023, pero 40 más que hace una década. La situación es la inversa en los municipios del Ortegal (Cariño, Cerdido, Mañón y Ortigueira), con 13 puestos de trabajo más vinculados a este tipo de actividades que el año pasado, pero 125 menos que en los años de la última gran crisis del empleo –exceptuando el paréntesis de la pandemia de covid–.



Así, el peso de la industria en el conjunto del empleo es también desigual. Si en el conjunto de Galicia representa el 13,8% del total, en la comarca del Ortegal no alcanza el 11,5%, pero en los otros dos territorios supera la media autonómica, con un 15,17% en la suma de los once concellos de la comarca de Ferrol –además de la ciudad naval, Narón, Neda, Fene, Valdoviño, Cedeira, Mugardos, Ares, Moeche, San Sadurniño y As Somozas– y el 16,7% de los del Eume.



Concellos

Por municipios, As Pontes y As Somozas rivalizan en el índice –22,6% del empleo en el primero y el 21,8% el segundo–, aunque pierden algo de fuelle (apenas una décima en comparación con 2023). Son, curiosamente, dos de los siete municipios en los que cae el porcentaje, aunque testimonialmente. Hasta en 13, incluidos Ferrol y Narón, que concentran la mayor parte del empleo en términos absolutos ha mejorado: en la ciudad naval, cuatro décimas, hasta el 12,9% y en Narón dos, al 16,8%.



Los otros concellos en los que la industria gana terreno en materia de empleo son Ortigueira –que sube más de un punto, hasta el 12,1%–; Mañón –una décima, 11,4–; Cariño –una décima también, 10,3; Valdoviño –medio punto, hasta el 17,1–; San Sadurniño –también más de un punto, hasta el 18,6%–Mugardos, una décima –14,4–Moeche, siete décimas, situándose en el 16,2–; Fene, que pasa del 16 al 16,8%; Cedeira, que mejora una décima, hasta el 13%; y Ares, dos décimas, hasta el 15,4.



Por el contrario, en ninguno de los cinco municipios del Eume, se produce aumento alguno.

Ferrol y Narón, muy cerca en empleos

Hay en Ferrol 19.791 afiliados a la Seguridad Social, de los que 2.554 tienen un empleo asociado a la industria. Narón, con 14.945 cotizantes está muy cerca –2.511–, disputándole el liderazgo en términos absolutos, pues en porcentaje, el más destacado de la comarca sigue siendo As Pontes, con 799 empleos del sector industrial de un total de 3.537 afiliaciones.

En As Somozas hay 381 residentes con empleo y 83 con un trabajo de ese ámbito. El municipio con menos puestos de trabajo de esta rama es Cerdido, con 40, seguido de Mañón (44).