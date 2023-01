Trasladada al hospital una septuagenaria tras chocar contra un árbol en Pontedeume

Una vecina de Pontedeume de unos 70 años tuvo que ser trasladada ayer al hospital tras resultar herida en una salida de vía y posterior colisión en el casco urbano de la villa. Tal y como señalaron el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 y la Policía Local, el incidente tuvo lugar sobre las 17.30 horas a la altura del número 6 de la avenida Ricardo Sánchez, a escasos metros de las dependencias policiales municipales.

Al parecer la mujer, que circulaba a baja velocidad en dirección al centro histórico, perdió el control de su turismo, embistiendo uno de los árboles ornamentales de la acera. Un particular alertó al 112, señalando que la accidentada parecía herida, pero que estaba consciente y no resultó atrapada. De esta forma, se movilizó hasta el punto una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Policía Local -también se alertó a los Bombeiros do Eume y a Protección Civil, pero finalmente su presencia no fue necesaria-.

Según apuntaron los funcionarios de seguridad municipal, los profesionales sanitarios decidieron trasladar a la mujer al hospital Arquitecto Marcide de Ferrol por precaución, dado que en un principio solo presentaba algunas magulladuras y hematomas.