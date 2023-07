El tráfico de entrada y salida al centro regresará a Terra y Rubalcava

El gobierno local ha modificado el proyecto de la calle de la Iglesia y, vinculado a él, presenta una propuesta de reordenación del tráfico que recuperará el tránsito rodado por las calles Terra y Rubalcava (y, por tanto, en los laterales de la plaza de Armas) en cuanto concluyan los trabajos actuales en la manzana del aparcamiento del Cantón. En ningún caso, insistió Rey Varela, se permitirá el paso por la plaza atravesando la calle Real, que seguirá siendo peatonal y que ahora, temporalmente, está habilitada para taxis y vehículos de reparto debido a las obras. Al respecto, la Xunta de Goberno aprobó que las cámaras de videovigilancia dejen de funcionar en la zona de forma inmediata.

El nuevo calendario prevé la finalización de los trabajos en Iglesia en febrero, dos meses más tarde de lo especificado en el contrato pero antes de lo que se preveía en la propuesta de modificación que la empresa presentó al anterior gobierno local –a la que no se le había dado el visto bueno–, en la que se hablaba del mes de abril. También se pedía un incremento del coste de la obra hasta llegar a 4,7 millones, que finalmente se queda en 4,5, al incrementarse en 407.943 euros.

A finales de agosto se pretende concluir el tramo de la concatedral y en octubre –o antes– el del aparcamiento del Cantón, que es el que ahora está con las tuberías al aire. Una vez que quede liberada esta última sección, se volverá a circular por Terra y por Rubalcava. El compromiso expresado este lunes por el alcalde, José Manuel Rey Varela, es que antes de que acabe el año no quede más que una manzana en obras.

Cambio en los aparcamientos



Los cambios en el proyecto de la calle de la Iglesia incluyen el mantenimiento de aparcamientos que se iban a suprimir, de modo que se podrá estacionar en esta misma vía en el lateral del Jofre, a lo largo del bingo, zona que se habilitará para carga y descarga. Ahí se calculan diez plazas. También se permitirá en el área de la concatedral y del teatro que da a Irmandiños y a la calle Coruña (36 en total).

A estas se le suman las que se habilitarán en los tramos de Terra y de Rubalcava entre la plaza de Armas y la calle de la Iglesia, con doce plazas en cada una de ellos.



El cómputo que hace el gobierno es el de contar con 70 plazas que se recuperan respecto de los planes originales del gobierno anterior.

Críticas a los socialistas



José Manuel Rey Varela reiteró en su comparecencia tras la Xunta de Goberno la disconformidad del Partido Popular con la obra de la calle de la Iglesia, por su elevado coste (en principio, antes de la modificación, 4,1 millones de euros) y por la supresión de 126 aparcamientos en el centro sin que existiese una alternativa. Además, relató algunos “problemas” con los que se encontró al llegar y que no se habían hecho públicos.



El primero, indicó, la solicitud de la modificación del proyecto inicial por parte de la empresa, que elevaba el coste a 4,7 millones de euros y sumaba cuatro meses más al plazo de ejecución. Con lo aprobado ayer, el tiempo se amplía en dos meses y se ahorran 200.000 euros respecto a la petición económica actualizada. Así, el coste final de la obra quedaría en 4,5 millones de euros (4.112.845 presupuestados inicialmente más 407.943 del modificado aprobado ayer).



También criticó que de esa obra no se hayan pagado más que 1,9 millones de euros (un 46% del total), de forma que están pendientes 2,6 millones y solo hay crédito consignado para 23.000 euros. Además, Rey Varela mencionó que hay pagos pendientes, sin asignación presupuestaria, para las obras ya concluidas de Pardo Baixo, Ciudad Jardín, el Palacio Municipal y la grada norte del estadio de A Malata por un valor total de 316.000 euros.

Árboles inapropiados



Un tercer punto que hizo público el alcalde es la existencia de un informe de los técnicos de Medio Ambiente con fecha del 1 de diciembre de 2021 que desaconseja la plantación de las especies elegidas debido a la altura y volumen que alcanzan e incluso al daño que pueden hacer sus raíces al pavimento. “Tapará a visibilidade dos pisos”, leyó Rey Varela textualmente del citado informe. Apuntó que “no se puede dar marcha atrás en el tiempo” y que las especies ya plantadas (Acer negundo –arce– en la primera manzana y Fraxinus oxyacarpa –fresno–) se mantendrán.

El concejal socialista y ex responsable de Urbanismo Julián Reina no ha querido responder a estas críticas al estar dentro de los cien días de cortesía que tradicionalmente se le dan al nuevo gobierno –una norma no escrita que rompieron en el caso de la elección de Rey Varela como senador por considerarla “la mayor traición de un alcalde a los ferrolanos”–. Sí quiso llamar la atención sobre el hecho de que hasta ahora el nuevo gobierno se ha dedicado a “hacer oposición al saliente”.

Parada de taxis



El cambio de ubicación de la parada de taxis de la calle Terra, que baja hasta colocarse de nuevo en la plaza de Armas, se hizo efectivo también ayer en la Xunta de Goberno. Lo que falta tras la tramitación es el pintado de la nueva zona.



“É unha demanda dos taxistas á que damos cumprimento, o paso seguinte é o traslado da sinalización”, explicó el alcalde.