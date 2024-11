Los trabajadores de Navantia deciden paralizar totalmente la construcción de las fragatas

La votación en urna que se celebró en la mañana de este miércoles en el astillero de Ferrol se decantó mayoritariamente por la propuesta del sindicato CGT y, por lo tanto, se paralizarán los trabajos de aceros del programa de las fragatas F-110 para la Armada española hasta la firma del convenio colectivo que se está negociando.

Alrededor de la mitad de la plantilla participó en el referéndum que se convocó el pasado lunes en una asamblea general en la que se analizó la situación en la que se encuentra la negociación del convenio, atascada desde hace unas semanas. Aunque hubo una primera votación a mano alzada, la igualdad que se percibió llevó al comité de empresa a plantear la consulta en urna.

Los trabajadores votaron a lo largo de la jornada de mañana y poco después de las 15.00 horas se conoció el resultado, el mismo que se produjo en el mes de julio, justo antes del periodo vacacional, y que provocó el bloqueo de los trabajos de los buques hasta el 11 de septiembre, cuando se levantó en una nueva votación. Supone, por lo tanto, la derrota de la posición de la mayoría sindical (MAS y CIG), que abogaban por "manter certa presión no programa de construción das fragatas", pero siempre "tendo en conta as necesidades e o emprego da industria auxiliar" para evitar "desemprego, ERTEs, despedimentos, etc", ha explicado el presidente del comité, Carlos Díaz.

La parálisis coincide con el paro de 24 horas que comienza a las diez de la noche de hoy y que afectará a los tres turnos de trabajo. En este caso se trata de una movilización conjunta de todos los centros de producción del grupo naval público que busca presionar a la dirección para llegar a un acuerdo en el plazo establecido, es decir, el 30 de noviembre. La próxima semana será intensiva y se desarrollará en tres jornadas, de martes a jueves.

En aras de trasladar a la empresa una propuesta lo más cerrada y concreta posible de cara a la próxima semana, los representantes sindicales de los diferentes centros se han reunido ayer y hoy en Madrid. "Esperamos que a empresa mova ficha porque os traballadores están xa cansos porque levamos dous anos e medio con esta negociación", ha recordado Díaz, que añadió que todavía está pendiente abrir la negociación del plan industrial.